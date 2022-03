Teatre de Barra celebra la dècada amb la seva vintena edició

El coordinador general de Cultura de l'Ajuntament de Palma, Miquel Àngel Contreras, i el productor de Teatre de Barra, Javier Matesanz, han presentat aquest dimarts la vigèsima edició d'aquest cicle.

Teatre de Barra compleix deu anys i arriba a la vigèsima edició amb el títol 'Celebration' i quatre espectacles nous, del 24 de març al 28 d'abril, i la final del 30 d'abril en el Teatre Mar i Terra.

Segons ha explicat l'Ajuntament de Palma, les representacions seran 'Blues, browns & grays', escrita i dirigida per Salvador Olia i interpretada per Salvador Oliva i Rodo Gener; 'Reflex', escrita i dirigida per Ferran Bex i interpretada per Aina Jagla i Aina Zuazaga; 'Fraules', escrita per Irene Niubó, dirigida per Pedro Orell i interpretada per Aina Compte i Lina Mira; i 'El somni de les crisàlides', escrita i dirigida per Àlex Tejedor i interpretada per Marina Font i Joan Bibiloni.

Mataesanz ha expressat la seva voluntat de fer d'aquesta edició una «festa cultural» amb el públic que ha acompanyat el festival durant la darrera dècada.

El productor ha remarcat que en aquesta edició participaran dramaturgs i actors que han col·laborat amb Teatre de Barra en els darrers anys.