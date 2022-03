Sa Pobla celebrarà 'Collita negra', una visió en clau poblera de l'univers del gènere negre

Literatura, teatre, conferències, presentacions de llibres, rutes pels crims del municipi... Aquestes són unes quantes activitats que l'Ajuntament de sa Pobla ha preparat dins el cicle 'Collita Negra', que es durà a terme del 23 al 27 de març.

Aquesta iniciativa de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de sa Pobla s'inspira en el format de la 'Setmana Negra de Gijón' i, més a prop, en el 'Febrer negre' que se celebra a Palma. El cicle pretén aprofundir en el gènere negre, «que té com a eix central el món del crim, la violència, la intriga i les relacions humanes condicionades pels conflictes, les passions extremes i les situacions límit». En resum, s'exploren des de diferents àmbits «els moments i fets foscos» de la nostra societat.

L'elecció de l'univers negre com a eix està justificada per l'extraordinària vitalitat que aquest gènere està assolint els darrers anys, tant com a expressió artística extremadament polifacètica (cinema, llibres, sèries de televisió, videojocs, còmics...) com pel que té de reflex d'una «societat líquida i en transició», que sobreviu en un món mutant i engrunat per la incertesa.

El títol d'aquesta iniciativa és un homenatge a l'obra 'Collita roja', la primera novel·la de Dashiell Hammet (publicada el 1929), un dels autors cabdals del gènere negre de tots els temps.

El regidor de Cultura, Antoni Simó Tomàs, ha incidit en la importància d'iniciatives com aquesta «per fomentar una oferta encara més variada dins la nostra programació cultural». «Aprofita la creixent demanda de lectors i adeptes d'aquesta temàtica i sa Pobla és un escenari perfecte per fer-ho», ha comentat.

Per la seva banda, el batle de sa Pobla, Llorenç Gelabert, ha assegurat que «la iniciativa és una oportunitat més per fomentar la cultura i atreure gent d'altres indrets que s'acostin a sa Pobla a gaudir de la bona tasca cultural que feim i a gaudir del nostre poble».