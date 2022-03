Un tast de l’agenda cultural dels pròxims dies!

Us deixam un recull dels actes culturals i presentacions de la pròxima setmana a les Balears. Del 18 al 24 de març podeu trobar…

Teatre

‘El silenci dels telers’, de Maria Casellas. Al Teatre del Mar, del 18 al 20 de març. «La Pilar i la Carme varen viure i treballar tota la vida en una colònia tèxtil. Amb elles, reviurem el dia a dia d’aquest món en miniatura tot resseguint el segle xx».

‘Altres formes’, de Miquel Àngel Raió. Al Teatre Principal de Palma, dia 18 i 19 de març. «’Altres formes’ recupera històries reals que no sempre surten a la llum: la violència de gènere, la vida en un entorn de pobresa, i la transició -dolorosa- de l'adolescència a la maduresa».

‘Primavera de bèsties’, de la Cia. Ovnipresents. A Sa Congregació (Sa Pobla), diumenge 20 de març, a les 19 h. «Una professora és acusada d’adoctrinament després d’haver triat una cançó suposadament polèmica al Festival de Primavera que es celebra cada any a la seva escola. El que a primera vista podria semblar un problema passatger, s’acaba convertint en un autèntic terrabastall que sacsejarà tots els membres de la comunitat educativa».

Concerts

Presentació de ‘SOL’, el nou disc del jove pianista mallorquí Toni Mora. A la Fundació ACA (Búger), divendres 18 de març, a les 20 h. «Un concert format per composicions originals influïdes por molts estils diferents, on es generen amplis espais per a la improvisació».

JÈS! Al Teatre Municipal Xesc Forteza (Palma), divendres 18 de març, a les 21 h. «JÈS! neix a Mallorca per a demostrar que des del centre de la mar Mediterrània es poden mesclar sons d’arreu del món per a fer música festiva i fer ballar gent de totes les edats».

Marialluïsa. Al Novo Café Lisboa, divendres 18 de març, a les 21 h. «El nou disc de Marialluïsa convida primer a tancar els ulls, deixar-se endur i respirar profundament. I tot seguit t’encomana unes ganes immenses d’aprofitar al màxim aquesta gran casualitat que ens ha fet coincidir ara i aquí».

Qanarusa presenta ‘Volandera’, el seu segon treball. Al Teatre Mar i Terra, dissabte 19 de març, a les 20 h. «Qanarusa és un dels grups destacats sorgits de les darreres fornades de joves formacions i que s’endinsen en la reinterpretació i la renovació de la música popular mallorquina»

‘Les veus de la nit’: música i narracions a càrrec de Mariona Forteza. A la sala La Fornal (Manacor), diumenge 20 de març, a les 19 h. «Ofereix un viatge molt especial a la sensibilitat illenca mitjançant la música i la paraula. Dels llocs singulars, dels paisatges i de les gents d'ara i de l'antigor».

Presentacions de llibre

‘Ràbia’, de Sebastià Alzamora. A la llibreria vaDllibres (Ciutadella), divendres 18 de març, a les 19.30 h. «Un home de mitjana edat viu amb la seva gossa, anomenada Taylor, a la zona de xalets adossats del nucli turístic de Bellavista, en una illa mediterrània sense nom…»

‘El conflicte lingüístic a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, durant la segona república’, de Daniel Escribano. Acte programat dins 'Els dilluns de l'Obra' a la sala La Fornal (Manacor), dilluns 21 de març, a les 20 h. «La lectura d’aquest llibre, així com la relectura de les citacions i obres dels polítics, juristes i escriptors dels diferents períodes històrics sobre els quals versa l’obra d’Escribano,...» (Del pròleg de Jaume Vernet).

‘Llorenç Bisbal. El líder del socialisme històrix mallorquí’, d’Antoni Vidal. A Can Alcover, dimecres 23 de març, a les 19.30 h. A través d’aquesta biografia sobre Llorenç Bisbal podem conèixer la història del socialisme mallorquí, la seva organització, les pugnes internes o el quefer amb la Casa del Poble.

Ruta guiada, 'Caminam en català', amb Biel Simonet. Una volta per a conèixer l'origen i l'evolució urbanística d'Alaró. Trobada a la plaça dels Horts (Alaró), diumenge 20 de març, a les 10 h.