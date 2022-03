Més de 12 hores de música en la primera edició del festival Canetrock Mallorca

Aquest estiu neix Canetrock Mallorca. El mític festival recuperat el 2014, que porta vuit edicions consolidat a Catalunya, arriba enguany a Alcúdia. El festival acollirà una dotzena de les bandes més importants del panorama musical català, amb especial presència d’artistes de les Illes, i crearà una escena musical única i singular. Seran més de 12 hores de música i festa ininterrompuda amb el mateix esperit que al Maresme, en un espai idíl·lic: Sa tanca de Can Domènech.

Als quatre grups anunciats al desembre, Zoo, La Pegatina, Xanguito i Pèl de Gall, s’hi sumen Oques Grasses, O-Erra, Els Catarres, Stay Homas, Buhos, Suu, Anegats i Mdmar.

Aquest cartell representa la diversitat de la música que es fa als territoris de parla catalana. Precisament un dels reptes de Canetrock Mallorca és generar ponts musicals entre aquests territoris perquè el públic gaudeixi d’un gran aparador de l’escena musical del país.

El festival s'ha presentat aquest dijous a Ca n'Oleo, Palma, amb la presència dels directors dels festival Àngel Pujol i Gemma Recoder i representants de les institucions de les Balears que hi donen suport. La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha agraït a l’organització del CanetRock que posi tot el seu coneixement i bagatge adquirit a Catalunya per a impulsar aquest esdeveniment a Mallorca perquè, a banda de ser un concert de gran qualitat, és una manera d’estrènyer lligams entre Mallorca i Catalunya, amb un intercanvi d’artistes tan freqüent a banda i banda de la mar. Busquets ha reiterat el suport del Consell a iniciatives com el CanetRock.

La batlessa d'Alcúdia, Bàrbara Rebassa, ha agrait que s'hagi triat la seva localitat i ha assegurat que «un esdeveniment com aquest posa la ciutat al mapa i ajudarà a la seva reactivació econòmica». En el mateix sentit el director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, Pere Malondra, ha desitjat que el Canetrock Mallorca «s'allargui en el temps»

El festival espera rebre 12.000 persones en aquesta primera edició. A dia d’avui, més de 4.000 persones han adquirit una entrada. Les entrades tenen un preu promocional de 36 euros fins el 18 de març a les 00 hores. Es poden adquirir a canetrockmallorca.cat.