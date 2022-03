JÈS! torna als escenaris

El grup de música JÈS! reprèn la seva activitat i pujarà a l’escenari del Teatre Xesc Forteza aquest divendres, 18 de març, després de gairebé tres anys fora dels escenaris.

La banda mallorquina va treure el seu primer disc el febrer de 2020 titulat El futur de cada passa, un disc de 10 cançons d’estils molt variats que defineixen l’essència del grup: la fusió. Tots els temes del disc són propis i en català, amb lletres senzilles, que parlen d'amor, de revolta, de la terra, etc. on tothom s’hi pot sentir identificat. A més hi han colaborat artistes com Xanguito de Mallorca, Suu de Catalunya i Pupil·les del País Valencià.

El 14 de març del mateix any del llançament del disc estava prevista la celebració d’una festa per a la presentació en directe dels temes gravats, però la pandèmia arribà i es cancel·laren tots els esdeveniments i el grup va haver d’aturar tota la programació. Han passat dos anys des d’aquell fatídic dia però, ara sí, JÈS! torna a ser aquí i amb moltes ganes de pujar a un escenari, de cantar les cançons del seu 'nou' disc en directe i fer ballar, encara d’asseguts, a tot el públic que vulgui veure’ls. Tot això serà divendres, 18 de març, al Teatre Xesc Fortesa a les 20 hores.