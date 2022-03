Quatre companyies de les Balears han estat escollides per a fer una residència al Centre d'Investigació Escènica de Sineu

Onze companyies de les Balears i l'Estat espanyol han estat escollides per a desenvolupar el seu projecte escènic als dos espais de creació del Centre d'Investigació Escènica de Sineu (C.IN.E) en la convocatòria d'aquest 2022. Fora d'aquesta, una companyia danesa ha estat escollida pel programa Island Connect per dur a terme el seu projecte en el marc del Festival Ciclop; i, dins el mateix programa, el centre acollirà una companyia irlandesa que desenvoluparà una peça dins la línia Islander Focus, la qual posa la vida illenca en el centre de la creació artística.

Els tretze projectes seleccionats s'han distribuït en els següents cinc programes de residència. Per una banda, tres de les companyies de les Balears optaran a quatre setmanes d'estada al C.IN.E.; els projectes són 'Porn It', de Las Primas de Bárbara, a la Sala Caldera, i 'Àgora', de la Cia Du'K'tO, i 'Mestral', de la Cia Baal amb Arquitectives, a la Sala Gran. Per altra banda, una companyia balear associada, la Cia Proscenio-Molotov, tendrà 8 setmanes de creació a la Sala Caldera del C.IN.E.. Aquestes compten amb el suport econòmic del Teatre Principal de Palma.

Les residències generals, les quals seran gratuïtes, són per les creacions 'Proxima Centauri', d'Oriol Borràs, 'Melic', de Mar Olivé, 'Foradada', de la Cia Moll de l'os, 'dFEM [desig i feminitats]', de Tensa Companyia, i 'S.O.S.', d'Ada Vilaró. Dues altres residències en forma d'intercanvi internacional seran per a 'Arc endins', de la Cia. Marga Salas, en el projecte Islander Focus amb intercanvi amb BIRCA (Bornholm, Dinamarca) i Entropia (Naxos, Grècia), i 'Open Armour', de la Cia. Marilén Ribot, per Island Connect amb intercanvi amb l'Irish Aerial Creation Centre (Irlanda).

Finalment, el conjunt danès format per Cecilie Schyth Kjær & Marcus Alexander Roydes amb el projecte 'Ode To Y2k', és la companyia internacional seleccionada dins el projecte europeu en el marc del Festival Ciclop. La companyia Smashing Times crearà 'Island Mentality' dins la línia Islander Focus d'Island Connect.