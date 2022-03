'Bye bye, monstre', un musical de Dagoll Dagom amb cançons de Dàmaris Gelabert

El proper diumenge, 20 de març, a les 17 hores, el Teatre Principal de Palma acull l’espectacle Bye bye, monstre, un muntatge de Dagoll Dagom, la prestigiosa companyia especialitzada en teatre musical, que compta amb les cançons de Dàmaris Gelabert.

Bye Bye, monstre va néixer a partir d’una proposta de Dagoll Dagom durant el confinament per la pandèmia en la qual centenars d’infants varen escriure un conte. A partir d’una selecció d’aquests relats es va crear el text que ha donat peu a aquest muntatge.

A través de teatre i cançons, aquesta obra narra la història de Berta, una nina de 9 anys, de la seva família i del monstre que es passeja per la ciutat i que té la capacitat d’entrar a les cases i fer dormir tots els seus habitants.

Interpretada per Alba Florejachs, Albert Triola, Marc Soler i Violeta Marín, Bye Bye, monstre compta amb la direcció d’Anna Rosa Cisquella i l’escenografia i vestuari d’Albert Pasqual.

La posada en escena de Bye bye, monstre ha estat duita a terme per la companyia de teatre Dagoll Dagom. Aquesta companyia es va estrenar als escenaris l’any 1974 i va començar a destacar en l’àmbit del teatre musical l’any 1978 amb l’obra Antaviana, que va ser tot un èxit de públic i crítica. El musical Mar i cel és sens dubte un dels més coneguts i estimats pel públic. Des d’aleshores, Dagoll Dagom és una de les companyies pioneres en la recuperació del teatre musical en català i s’ha convertit en un referent sense comparació en el panorama dels musicals. Molts d’actors, cantants i musics que avui treballen en el món del teatre musical varen fer les seves primeres passes en aquesta companyia.

La música de l’obra és a càrrec de Dàmaris Gelabert, que és pedagoga, musicoterapeuta, autora i cantant. És una de les veus més conegudes entre els més petits i, amb més de dues-centes cançons i setze discos, ha fet cantar i ballar tota la família. Les seves cançons recorren tot el món a través del seu canal de YouTube i els seus concerts són un èxit rotund. A més, ha rebut premis per tenir molts de seguidors a les xarxes.

Dàmaris ha escrit i musicat les deu cançons de Bye bye, monstre, un àlbum que destaca per la riquesa d’estils, ja que hi trobam des d’una rumba i una salsa, un hip-hop, com aplaudiments, fins a una balada o una marxa, i també lletres i ritmes encomanadissos, com ara la cançó principal, Bye bye, monstre, d’estil pop.