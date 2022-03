Els concerts de Sant Sebastià 2022 arrencaran aquest divendres amb entrada lliure i màscara obligatòria

Els concerts de Sant Sebastià 2022, suspesos al gener a causa de l'esclat de casos de Covid-19, se celebraran des d'aquest divendres fins al 9 d'abril a quatre ubicacions diferents de Palma, unes actuacions de caràcter gratuït i on no caldrà adquirir entrada prèvia, encara que la màscara serà obligatòria per a tots els assistents majors de sis anys.

Així ho ha explicat aquest dimarts en roda de premsa el regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo, qui ha assenyalat que no es recuperen les torrades típiques d'aquesta festivitat.

«Seran unes setmanes dedicades a la música, que ha estat sempre la millor manera de celebrar aquesta festa, i després dels esforços i sacrificis fets, ens mereixem els millors espectacles i les millors actuacions», ha insistit.

Les actuacions arrencaran el pròxim divendres 18 de març al parc de la Riera amb l'actuació del mallorquí Rels B que començarà la seva gira mundial a la ciutat, i es perllongaran les pròximes setmanes fins al 9 d'abril, data en què Natalia Lacunza i Amulet posaran el punt final a les festes a la plaça d'Espanya.

En total hi haurà set dies de concerts (18, 19, 25 i 31 de març, 2, 8 i 9 d'abril) a quatre ubicacions diferents: parc de la riera, plaça Major, plaça del Rei Joan Carles I i plaça d'Espanya.

La relació de concerts és la següent:

18 de març

Parc de la Riera

20.30 h Rels B

19 de març

Plaça Major

21.30 h Samantha Hudson

23 h Queen Marsa (guanyadors del 2n premi del Pop Rock 2021)

25 de març

Plaça del Rei Joan Carles

21.30 h Maika Makovski

23.30 h The Hives

31 de març

Plaça del Rei Joan Carles I

21.30 h Mala Rodríguez

23 h Derby Motoreta's Burrito Kachimba

2 d'abril

Plaça d'Espanya

21.30 h Cariño

23 h La Casa Azul

8 d'abril

Plaça Major

20.30 h Qanarusa

22 h Al-Mayurqa

Plaça d'Espanya

21.30 h Mon Joan Tiquat (guanyador del Premi de Creació Musical Art Jove 2021)

22.15 h Cabrón (guanyadors del 3r premi del Pop Rock 2021)

23 h Roba Estesa

9 d'abril

Plaça d'Espanya

21.30 h Natalia Lacunza

23 h Amulet (guanyador del 1r premi del Pop Rock 2021)