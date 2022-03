Guillem d’Efak arriba a l’Alguer a través d’un disc de vinil

Aquest divendres s’ha posat en marxa un projecte de micromecenatge per a fer possible l’edició del disc Marcel Pich canta Guillem d’Efak - En directe a l’Alguer. Es tracta de la gravació del concert que dugué a terme Pich l'estiu passat a la ciutat sarda i on interpretrà cançons de l’artista manacorí, mort ara fa 27 anys.

El projecte es duu a terme a través de la plataforma TotSuma durant els propers 44 dies. L’objectiu és aconseguir 3.500 euros per tal de finançar una edició, limitada i en vinil, de l’àlbum. Es tracta d’un producte pel qual s’ha cercat la màxima qualitat, fet des de la col·lectivitat i des de diversos indrets dels Països Catalans

Així, ha estat impulsat pel productor i músic de Torelló Marc Serrats. El productor i soulman Eduard Gener ha estat l'encarregat de mesclar-lo als Jezz Studios de Solsona. El màster ha anat a càrrec de Juanjo Muñoz (membre del grup Gossos) a l'estudi CatMastering (Zoo, Cris Juanico, Pau Alabajos,...) a Manresa. La part gràfica la fa el dissenyador i també músic Pau Llop, des de Lleida. El disc tendrà el segell discogràfic del Maresme, Sota la Palmera. Per acabar de completar el cercle, el vinil es fabricarà a Castelló de la Plana.

L’àlbum contindrà el concert sencer, amb Marcel Pich a la veu i guitarra elèctrica, dotant de solemnitat i cruesa les cançons d'Efak. Una gravació que recrea perfectament aquell horabaixa de juliol, amb un so ambiental tenyit pel cant de falzies i gavines, l'anar i venir dels algueresos, el so de les campanes,... Així mateix, a la carpeta del disc s’hi trobaran textos de gent d'arreu del territori vinculada a l'activisme cultural i a la música com són Neus Sànchez, Bartomeu Mestre, Irene Coghene o Pere Camps, entre d'altres.

Els micromecenes obtendran, depenent de l’aportació que facin, diverses recompenses entre les quals hi ha el disc en vinil numerat a mà, una làmina personalitzada dissenyada per Pau Llop o, fins i tot, un concert. Per tal de conèixer-ne tots els detalls i participar-hi, s’ha d’anar al web https://www.totsuma.cat/projecte/1928/