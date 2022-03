El Consell reconeix l'Any Ballester, com a mostra de gratitud a la trajectòria d'Alexandre Ballester

El Consell ha reconegut avui l'Any Ballester, impulsat per l'Ajuntament de sa Pobla, i s'ha compromès a recuperar i promocionar la figura i obra d'Alexandre Ballester Moragues. El reconeixement és una mostra de gratitud a la seva trajectòria, un homenatge a la seva obra literària i a la contribució per al refermament cultural i històric tant al municipi, com a Mallorca i en el marc dels territoris de parla catalana.

Alexandre Ballester (1933-2011) ha estat un dels intel·lectuals més rellevants de la cultura mallorquina i una de les veus més representatives del teatre mallorquí de l'època. Dramaturg, pintor, poeta, escriptor de novel·la i relats curts, historiador, crític d'art i teatre, periodista, col·laborador a diaris i revistes, conferenciant i Cronista Oficial de la Vila de sa Pobla.

Deu anys després de la seva mort, la Regidoria de Cultura del consistori va proposar dedicar la programació cultural a la figura i obra de Ballester, en el que s'ha conegut com a 'Any Ballester'. Han estat múltiples els col·loquis i les xerrades sobre la figura del dramaturg de sa Pobla durant aquest temps, però, sens dubte, l'estrena inèdita de l'obra 'L'única mort de Marta Cincinnati', les rutes teatralitzades per Albopàs i les lectures dramatitzades, en el marc del I Festival de Teatre Alexandre Ballester, han estat les activitats més exitoses.