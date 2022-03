Clara Fiol presenta el seu segon poemari, 'Còrpora', a l'Espai Mallorca

El centre cultural de Barcelona Espai Mallorca acollirà aquest dissabte la presentació del segon poemari de Clara Fiol 'Còrpora' (Adia Edicions). L'esdeveniment serà a les 19 h i cal confirmar l'assistència prèviament.

A diferència del primer, 'Miloques i rabasses', aquest és un contrapunt fosc i rabiós on Fiol mostra el camí de la matèria cap a la pols que serem. També ha declarat que «Còrpora és força fosc, és com si fos un rebot de la lluminositat i lleugeresa del primer llibre. Potser és un contrapunt rabiós de què vaig fer anteriorment. No sé si hi haurà un tercer, però supòs que si n'hi hagués, seria més equilibrat».