El Festival Mobofest anuncia un nou cap cartell estatal per la pròxima edició del certamen. Un festival que es celebrarà dia 29 i dia 30 de juliol a Lloret de Vistalegre, al mateix recinte que l’any passat.

El grup Cariño torna al Mobofest. La banda de pop repeteix per segon any consecutiu, després que l’any passat la seva actuació quedés 'a mitges' a causa de la pluja torrencial que va caure sobre el recinte del Mobo. Un vespre entre catastròfic, èpic i divertit que ha quedat dins la memòria del públic que hi va assistir.

L’aigua i els llamps varen canviar per complet aquell dia, mentre Cariño estava sonant a l’escenari del Mobo. És per això que enguany tornen, per acabar el que no va poder acabar i tancar el cercle. A més, la banda de 'tonti pop' tornarà a Lloret amb un disc nou que ben aviat sortirà a la llum. De moment ja han publicat els seus dos primers singles, No me convengo i Si quieres.

Les entrades per al festival són a 39 euros i els tres primers lots posats a la venda ja s’han exhaurit.