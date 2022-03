Anegats omple el Café La Palma de Madrid amb un recital en acústic

Anegats ha oferit aquest diumenge un recital en acústic a la Sala Café La Palma, de Madrid. Aquesta sala mítica fa més de vint-i-cinc anys ofereix una interessant i variada programació musical.

«Prop d'un centenar de persones varen» acudir a l'esdeveniment, explica el cantant del grup, Pep Àlvarez, en la petita crònica que ha fet del vespre. La banda de Son Servera va tocar en acústic «un repertori de més de quinze cançons que obriren amb el tema ‘Cada nit’», ha afegit.

Tot i que la majoria del públic era de Madrid, «aproximadament un 30% era gent de Mallorca que va aprofitar per fer el cap de setmana» a la ciutat; però també hi «va venir, en tren, gent de Catalunya». Segons ha explicat Àlvarez, durant el concert varen «contextualitzar cada cançó i molts es varen emocionar»; «va ser una nit molt especial on connectàrem amb la gent perquè la música és un idioma universal», ha conclòs el cantant.