L'espectacle poètic 'Tirant del fil. Veus poètiques pel 8M' es presenta aquest dimecres a Palma

El proper dimecres, 9 de març, a la sala auditori de la Fundació Sa Nostra de Palma, a les 20:00 hores es presentarà l'espectacle poètic 'Tirant del fil. Veus poètiques pel 8M', a càrrec del col·lectiu 'La Trenza'.

'La Trenza' és un col·lectiu de dones poetes que cerquen teixir genealogia amb les poetes que han obert camí a les Balears i crear un espai de reflexió comuna on trobar-se, debatre i crear una xarxa de suport amb perspectiva de gènere per a ajudar a les creadores de llenguatges poètics.

«Partim d'una necessitat: escriure; d'una urgència: reconèixer-nos i d'una realitat: la dificultat d'emprendre camí poètic. El fet de ser dones encara comporta, avui, un notable llasts limitador: necessitam un treball de presa de consciència del poder que tenim, de les nostres capacitats i possibilitats, i creim que això només és possible des del reconeixement i l'apoderament que ens donen les aliances», expliquen des del col·lectiu.

Aquest col·lectiu neix amb la intenció de «donar espais a veus que, per diversos motius, no troben els canals, així com la de repensar-nos com a creadores: Què ens passa amb el fet de prendre la paraula? Per què ens costa tant creure en nosaltres? Què necessitem per a trobar espais de comoditat on col·lectivitzar les nostres creacions?»

Així desplega el seu manifest el col·lectiu, que de nou agafarà presencia i prendrà la paraula el proper dimecres dia 9 de març, amb una acció poètica, en aquest cas acompanyada des del col·lectiu Homes Transitant, «fent sempre nostre la necessitat d’escoltar a les veus, en aquest cas de poetes feministes i el seu bagatge».

'La Trenza', és una organització «oberta a la participació de dones i persones no hegemòniques així com a les propostes de qui, amb una sensibilitat feminista, pugui i vulgui trenar amb nosaltres».

Expliquen que «Tot el marc de definició no ens allunya de l'eix vertebrador: feim poesia. No escrivim per a les dones, ni escrivim poesia de dones, ni tota la poesia que escrivim és feminista: partim de les nostres veritats, de la nostra condició diversa i utilitzem un llenguatge que ens permet comunicar, drenar i entendre'ns».

«La nostra intenció, més enllà de crear espais, és la de debatre, compartir, construir, incloure i trenar des de la poesia com a llenguatge i des de la mirada inclusiva com a enfocament» declaren.

Per què La Trena?

«Tradicionalment, les dones sempre hem tingut la sensació d'estar fora dels espais poètics, de tenir un paper secundari en els recitals. Sabem que el fet de ser aquí avui, que puguem recitar al costat de vosaltres, és gràcies a que hi ha dones que han obert el camí.»