'ClapClap', la nova plataforma de contingut 100% en català

Aquest dissabte, 5 de març, s'ha obert al públic la plataforma 'ClapClap'. De moment, la pàgina mostra canals en directe i vídeos a la carta de YouTube i Twitch, oferint ja més de 500 hores de contingut, 559 vídeos de 34 creadors diferents; i, segons han informat, cada dia n'hi haurà més.

Aquest dissabte naixerà una nova plataforma de contingut 100% en català. Vols saber com serà? Comencem fil: pic.twitter.com/HUvxJIBoIA — ClapClap (@ClapClap_cat) February 28, 2022

Segons han explicat a través de les xarxes socials, l'accés a la plataforma és gratuït i tothom hi pot accedir per «mirar quins canals estan en directe, explorar continguts en català i descobrir nous creadors». Però, també existeix l'opció de subscriure's a la plataforma, que ofereix diversos avantatges com poder donar suport als creadors de contingut que més segueix algú, puntuant el seu contingut amb «claps, que són com els likes de les xarxes socials, però se'n poden donar fins a 10 a cada vídeo».

És un projecte voluntari i sense ànim de lucre que està treballant per a alliberar tot el codi, «perquè tothom pugui auditar-lo i, si ho vol, ajudar a millorar-lo»; així com «per afegir encara més funcions extres en un futur», han explicat.