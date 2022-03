El Teatre del Mar acull un espectacle que uneix tres sarsueles en una

La Companyia Epidèmia Teatre representarà 'Mistela, Candela, Sarsuela' al Teatre del Mar aquest cap de setmana, del 4 al 6 de març. L'espectacle ofereix tres sarsueles en una, fresques, còmiques i rimades.

Epidèmia Teatre ha volgut reinterpretar i, fins i tot, reescriure els clàssics, per tal d'allunyar-se «de l'estètica tradicional de les sarsueles», han explicat, i revisar «el paper de les dones per empoderar-les». Així, els autors de les obres originals, dues de Frederic Soler (Pitarra) i una d'Eduard Vidal i Valenciano ―'El punt de les dones', 'Si us plau per força' i 'La gran sastressa de Midalvent'―, «tornen als escenaris com a clàssics d'avui dia per fer-nos matar les penes», han afegit.

L'actuació mostra a quatre actors i un músic, bevedors de mistela, que es fan una sarsuela d'embolics en una sastreria. Aquesta proposta vol «recuperar el patrimoni musical», deixant «de banda els musicals anglosaxons i els somnis de Broadway per acostar-nos a allò que és més nostre», ha conclòs la companyia.

L'espectacle és interpretat per Aida Llop, Mireia Lorente-Picó, Lluís Oliver i Joan Sáez, sota la direcció de Gemma Sangerman. El text ha estat escrit per la mateixa directora i Sílvia Navarro, visitant «biblioteques, arxius...» per tal d'«aconseguir les partitures de les tres obres que hem escollit», han explicat.