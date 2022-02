Les produccions del Principal Tanatologia i Kelly viatgen a Manacor i a Peguera

La primera cita és la de Tanatologia, l'obra de Xavier Uriz, dirigida per Carlota Ferrer, que el pròxim divendres arriba a l'Auditori de Manacor; mentre que Kelly, de Rafa Gallego, dirigida per Sergi Belbel, viatja el dissabte 4 de març a l'Auditori de Peguera, el 12 de març es podrà veure al teatre de Can Ventosa d'Eivissa i el 2 d'abril, a Alcúdia.

Tanatologia narra com en una societat més o menys pròxima els suïcidis se succeeixen fins a adquirir categoria de pandèmia. Per combatre-la, el Ministeri de Sanitat crea una divisió de psicotanatòlegs, experts en discriminar qui es pot suïcidar i qui no. I entorn d'això es crea tota una activitat, fins i tot, una indústria mercantil: des de l'acompanyament als suïcides en les últimes hores, fins a vídeos homenatges i cerimònies de comiat.

Aquesta obra, molt celebrada tant pel públic que va omplir la Sala Gran en els tres dies de funció com per la crítica, està interpretada per Miquel Aguiló, Caterina Alorda, Xavi Frau, Núria Sbert, Xisco Segura, Eli Tulián i Aina Zanoguera. Ara es podrà veure el divendres 3 de març, a les 19.30 hores, a l'Auditori de Manacor.

Kelly, que es va estrenar fa un any, segueix la seva gira i ja s'ha vist a Manacor, al Teatre des Born de Ciutadella i al Teatre Romea de Barcelona. El proper dissabte 4 es representarà a l'Auditori de Peguera, a les 20 hores; dia 12, a Can Ventosa, a Eivissa, a les 20 hores; i el 2 d'abril a l'Auditori d'Alcúdia, també a les 20 hores.

Dirigida per Sergi Belbel, Kelly és una obra original de Rafa Gallego interpretada per Pa Aguiló, Eva Barceló, Núria Fiol, Alicia Garau, Lluqui Herrero i Xavier Núñez. Kelly parla de la lluita de les treballadores dels hotels i de les seves protagonistes; dels seus desitjos, de les seves aspiracions, els seus dubtes i les seves certeses. Tot a través d'una mirada carregada d'ideologia, de feminisme i d'ànsia per canviar les coses.