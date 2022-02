La Fundació Mallorca Literària torna a conjugar veus, paisatges i experiències amb les rutes WOW

Un any més, la Fundació Mallorca Literària llança la seva l'oferta de Rutes WoW, una programació que convida, de cap a cap d'any, a recórrer la geografia mallorquina per descobrir els ressons literaris que habiten el territori. Amb ells es configura un paisatge cultural ric i divers, carregat de veus d'autors de tota època i procedència. En aquesta edició, s'amplia el nombre de rutes programades fins a 15 diferents, i s'ofereixen nous tipus de rutes, connectant el projecte WoW Mallorca amb altres iniciatives de la Fundació Mallorca Literària, com és el cicle poètic Versud i les activitats programades en la Primavera Folk, tot acompanyant el llançament del tercer volum del Calendari Folklòric de Mallorca, dedicat a aquesta estació.

A més, en l'edició d'enguany es reforça l'enfocament vivencial d'aquestes accions divulgatives, tractant de convertir l'espai de lleure cultural de les rutes en experiències engrescadores i especials per al públic. Entre els nombrosos al·licients que es conjuguen hi ha tast gastronòmic i enològic, continguts patrimonials i arquitectònics, recorreguts d'alt component paisatgístic i naturalístic, rutes amb recitals poètics inserits. I, per descomptat, molta i bona literatura vertebrant tots els recorreguts. També s'inclou una bona selecció de rutes dedicades a llegendes, les predilectes del públic familiar, que s'engresca molt en la descoberta de l'illa a través dels seus continguts màgics. Com és habitual, les rutes tenen lloc en dies de cap de setmana, dissabte o diumenge, i són aptes a públic adult i familiar a partir de sis anys. Són activitats guiades per experts en guiatge cultural, per indrets urbans i naturals. Les places són limitades, sempre adequades al disposat en la normativa vigent i molt en relació amb les restriccions derivades de la covid que es vagin adoptant.

En tot cas, la Fundació es reserva la possibilitat de repetir aquelles rutes per a les quals hi hagi més demanda, com sol ser usual en aquest format de proposta. A més del guiatge d'aquestes rutes, segons el calendari adjunt, els continguts d'aquestes propostes de passejades es divulgaran a través de la plataforma en línia WoW Mallorca.

Podeu consultar la programació completa aquí.