'Escriure és compartir', la convidada de la Fundació Mallorca Literària al cicle Converses 2022

La Fundació Mallorca Literària ha triat el títol 'Escriure és compartir' per al cicle Converses que, des de l’any 2017, convoca els lectors al plaer compartit i multiplicat de llegir i comentar alguns títols que formen part de la millor literatura universal, clàssica i contemporània. El format són sessions de tertúlia i diàleg que tenen lloc al caliu de les llibreries, on les lectures es fan avinents als lectors, i vice-versa. Enguany es posa el focus en el llegat viu de narradors que són essencials en la nostra literatura, i en el relleu generacional que s’esdevé quan altres escriptors més joves s’emmirallen en aquells per fer el seu propi camí. La primera de les converses serà entre Antònia Vicens i Sebastià Portell, dimecres 2 de març a les 19.00 hores a la libreria Rata Corner de Palma.

En la dècada dels anys 70, es produí un autèntic boom de la narrativa en llengua catalana -en tot l’àmbit lingüístic, però de manera prou singular a Mallorca. Una generació d’autors i autores nascuts entre 1940 i 1950 protagonitzaren una renovació radical, intensa i extensa, dels plantejaments narratius preexistents. Van propiciar el sorgiment de nous models de novel·la: explorant la diversitat de gèneres i estils, incorporant el reflex viu d’una societat canviant, i fixant a través de la ficció el relat d’un temps de transformació social i històrica. És destacable també la incorporació de dones escriptores, com una força transformadora d’aquella literatura eminentment masculina, que hi aportaren el feminisme, la mirada diferencial i els nous referents de gènere.

Cinquanta anys després d’aquell boom, és prioritari rellegir alguns dels títols que en són emblema, i alhora revisar amb els seus autors la trajectòria que encetaren en temps de joventut i que han anat construint i enriquint de manera sòlida. Gabriel Janer Manila, Antònia Vicens, Maria Antònia Oliver, Guillem Frontera, Biel Mesquida i Carme Riera són alguns dels i les sèniors de la nostra literatura, protagonistes del cicle 'La Narrativa dels 70' amb què la Fundació Mallorca Literària planeja revisar i fixar els valors d’una etapa fonamental de les nostres lletres contemporànies.

De manera complementària als programes monogràfics amb què el cicle aprofundirà en l’obra d’aquests autors, aquesta edició del cicle de Converses posa l’accent en el diàleg -potser mestratge, referència, influència?- que s’estableix entre aquells narradors i altres autors més joves, valors ben actius de la literatura catalana actual: Sebastià Alzamora, Melcior Comes, Maite Salord, Sebastià Portell i Eduard Escoffet.

«La recent i malaurada mort de Maria Antònia Oliver ens privarà de la conversa que teníem prevista amb ella, però no ens robarà el plaer de conversar sobre ella i la seva obra. Ho farem amb persones properes a l’escriptora, com a lectors i amics: Roser Vernet, Pilar Arnau i Toni Lluís Reyes», han explicat.

Uns i altres s’asseuran a conversar i compartir impressions sobre les seves trajectòries, descobrint-nos nous motius per llegir o rellegir les seves obres. Les sessions tendran lloc davant del públic, com sempre aprofitant l’acollida de diverses llibreries, donant opció a la tertúlia posterior. Alhora, les sessions seran enregistrades per formar part de l’arxiu literari de la Fundació Mallorca Literària, i s’emetran en diferit pel Canal Mallorca Literària a Youtube.

La participació en les sessions és gratuïta, però les places són limitades per això és imprescindible fer-ne inscripció prèvia.