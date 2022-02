Sa Pobla tanca l'Any Ballester

Després d'un any ple d'esdeveniments centrats en la figura del polifacètic dramaturg Alexandre Ballester, l'Ajuntament de sa Pobla ha tancat aquest dimarts l'Any Ballester amb un acte de cloenda i de reconeixement a totes les persones que l'han fet possible.

Durant aquest any dedicat a l'escriptor pobler, s'han realitzat nombrosos actes que s'han hagut d'adaptar a la difícil situació generada per la Covid-19. Hi han destacat el Festival de Teatre Albopàs, duit a terme el passat mes de juny i en el qual es varen fer rutes teatralitzades i l'estrena de l'obra de Ballester L'única mort de Marta Cincinatti, així com un seguit de col·loquis sobre la relació del dramaturg en altres camps com els mitjans de comunicació, la poesia o la pintura, la seva tasca com a cronista del municipi o sobre el seu estil literari. Cal destacar la bona rebuda que han tengut totes aquestes activitats per part dels habitants de sa Pobla i d'altres indrets de l'illa.

L'Ajuntament de sa Pobla ha preparat dos esdeveniments més per tal de concloure aquest Any Ballester, un any després del seu començament. El divendres 18 de febrer es va fer el darrer col·loqui sobre l'escriptor organitzat per l'Obreria de Sant Antoni i en el qual es parlà de la relació que va tenir amb l'Ajuntament, amb la participació de Jaume Font, Arnau Rayó, Miquel Mulet i Joan Pons. Per acabar, coincidint amb l'aniversari de Ballester, aquest dimarts es va fer l'acte de cloenda en el qual es realitzà la projecció de la producció que va fer RTVE de l'obra de teatre Massa temps sense piano i s'obsequià i es reconegué cada una de les persones que han fet possible l'Any Ballester.