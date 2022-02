Neix 'Fònics', un espai pioner de podcasts amb adaptacions d'obres de la dramatúrgia balear contemporània amb autors i actors d'arreu de les Illes

La directora general de Cultura, Catalina Solivellas, ha presentat 'Fònics', un espai pioner de podcasts amb adaptacions d'obres de la dramatúrgia balear contemporània amb autors i actors de totes les illes. «Aquest programa públic del Govern s'emmarca dins de la reactivació del sector cultural, emfatitza el bon moment que travessa la dramatúrgia de la nostra comunitat autònoma i vol, a més, difondre aquest patrimoni creant un arxiu sonor de la cultura balear», ha explicat Solivellas sobre la iniciativa de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

'Fònics' arranca amb la publicació de l'adaptació de Josep Pere Peyró de l'Electra de Llorenç Moyà, i La successió de Vicent Tur i adaptada per Salvador Oliva, ja disponibles a la web https://fonics.cat/ i a les plataformes iVoox i Spotify. 'Fònics' treballa també la creació dels nous públics i espera despertar l'interès dels més joves amb un format que els hi resulta totalment quotidià», ha afegit Solivellas abans d'incidir en la participació de 50 professionals entre actors, autors, tècnics de so, dissenyadors gràfics, productors i un director artístic.

El dramaturg i actor Salvador Oliva és el responsable de l'adaptació i direcció de les obres en format podcast que la Direcció General de Cultura anirà publicant quinzenalment. «S'ha buscat un criteri en el qual estiguin representats autors i autores de les quatre illes i en el qual la figura de les dones, tant joves com veteranes, actrius i autores estigui majorment present», ha explicat Oliva.

Per la seva part, el cineasta Luis Ortas, productor de 'Fònics', ha agraït «l'oportunitat de treballar en el format de podcast perquè ofereix una gran llibertat i fomenta la creativitat». El repte de «fer feina només amb àudio i deixar de costat l'escenari i les càmeres submergeix tant al creador com a l'espectador en un món de somni en el qual la imaginació activa de cada oient acaba de construir l'obra».

El programa de suport als dramaturgs i actors de les Illes Balears publicarà quinzenalment una nova adaptació d'obres, a més de les ja esmentades, com Ahmed de Marta Barceló, Dones de palla de Catalina Florit, Matar el pare de Laura Gost, Transbord de Sebastià Portell, Mot a mot de Josep Mercadal, Temps de figues seques d'Aina Decos, Rates de Joana Castell, Entrevistes breus amb dones excepcionals de Joan Yago i Celebració de Joan Carles Bellviure.

La llista amb els seus intèrprets és la següent:

— Electra de Llorenç Moyà (Mallorca).

Adaptació i direcció: Josep Pere Peyró.

Repartiment: Lorena Faus, Joana Peralta, Xim Vidal, Marina Nicolau, Lluki Portas i Joan Manel Vadell.

— La successió de Vicent Tur (Eivissa).

Adaptació i direcció: Salvador Oliva.

Repartiment: Asun Planas, Héctor Seoane i Miquel Torrens.

— Ahmed de Marta Barceló (Mallorca).

Adaptació i direcció: Salvador Oliva.

Repartiment: Lina Mira, Marina Nicolau, Xavi Núñez i José Artero.

— Dones de palla de Catalina Florit (Mallorca).

Adaptació i direcció: Salvador Oliva.

Repartiment: Catalina Maria Mira Domínguez, Catalina Agnès Florit Llinàs, Maria Assumpta Massutí Sampol, Catalina Maria Alorda Fiol.

— Matar el pare de Laura Gost (Mallorca).

Adaptació i direcció: Salvador Oliva.

Repartiment: Margarita López Gispert, Rodolfo Javier Gener Ferrero.

— Transbord de Sebastià Portell (Mallorca).

Adaptació i direcció: Salvador Oliva.

Repartiment: Asunción Planas Guasp, Marc Bartomeu Joy Carmona.

— Mot a mot de Josep Mercadal (Menorca).

Adaptació i direcció: Salvador Oliva.

Repartiment: Xavier Ricci Voltas, Jordi Cumellas Riera.

— Temps de figues d'Aina Decos (Mallorca).

Adaptació i direcció: Salvador Oliva.

Repartiment: Irene Margarita Soler Cubí, Joan Miquel Artigues.

— Rates de Joana Castell.

Adaptació i direcció: Salvador Oliva.

Repartiment: Aina de Cos Estrada Salom, Santiago Celaya Estany.

— Entrevistes breus amb dones excepcionals de Joan Yago (Mallorca).

Adaptació i direcció: Salvador Oliva.

Repartiment: Neus Cortés Nuñez, Salvador Miralles, Maria Assumpta Massutí Sampol, Inmaculada Villalonga, Francisca Puigserver Vaquer.

— Celebració de Joan Carles Bellviure (Mallorca).

Adaptació i direcció: Salvador Oliva.

Repartiment: Bernat Molina Bosch, Joan Toni Sunyer, Lluís Valencia.

'Fònics' continuarà en 2023 amb vuit títols més.