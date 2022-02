'Un ballo in maschera', de Verdi, torna al Teatre Principal de Palma després de 25 anys

La XXXVI Temporada d'Òpera del Teatre Principal de Palma arriba el proper cap de setmana a un dels seus plats forts, 'Un ballo in maschera', de Giuseppe Verdi, que es representarà el 26 i 28 de febrer i el 2 de març.

Aquesta producció d''Un ballo in maschera' arriba del Teatro Regio di Parma, en coproducció amb l'Auditorio de Tenerife, amb una posada en escena que és una vertadera joia dins del panorama operístic internacional. L'escenografia, a base de papers pintats, que es podrà veure al Principal data de 1913 i va ser creada per Giuseppe Carmignani, un reconegut escenògraf italià de l'època, amb motiu del centenari del naixement de Verdi. El Regio la va començar a restaurar el 2017, de la mà de Rinaldo Rinaldi, i el 2019 es va estrenar a la ciutat italiana. Ara arriba al Teatre Principal de Palma en una oportunitat única de veure com era l'òpera que es feia a Itàlia fa cent anys.

Aquest 'Ballo in maschera' compta amb la direcció escènica de Marina Bianchi i la direcció musical d'Andrea Sanguineti i està interpretada en els seus principals papers per Antonio Corianò (Riccardo), Oksana Sekerina (Amelia), Mercedes Darder (Óscar), Alisa Kolosova (Ulrica), Krassen Karagionov (Renato), Tomeu Bibiloni (Silvano), Pablo López (Samuel), Sebastià Serra (Tom), Joan Laínez (jutge) i Jordi Fontana (criat). A més, per descomptat, de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears i del Cor del Teatre Principal.

Lorena Marin, que s'ha encarregat del vestuari; Andrea Borelli, responsable de la il·luminació i les videoprojeccions; i Leila Fteita, que s'ha encarregat de l'escenografia amb els papers pintats de Carmignani, completen l'equip artístic.

Es dona la circumstància que enguany fa 25 anys de la darrera representació d'aquesta òpera al Teatre Principal de Palma. En concret, la darrera funció va ser el 2 de desembre de 1997. Durant la presentació de l'òpera, Josep R. Cerdà ha recordat que la versió que veurem aquests dies és la que patí la censura papal, que no veia en bons ulls una trama on hi havia un assassinat reial (originalment l'obra passava a la cort del rei Gustau a Suècia). Per això, la trama es traslladà al Boston colonial de finals del XVII.

Cerdà ha assegurat que «la casualitat ha volgut que facem la roda de premsa de l'òpera 'Un ballo in maschera' just el dimarts de carnaval i que aquesta obra, que parla de corrupció i traïcions polítiques, sigui ben vigent en l'actualitat».

Per part seva, la vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha dit que és «un honor que al Teatre Principal es representi aquesta producció d''Un ballo in maschera' en què tornam a combinar talent local i també internacional».

Sobre la posada en escena, Marina Bianchi ha destacat l'escenografia de papers pintats i ha assegurat que aquesta òpera té «el perfum de la memòria teatral, la memòria és el que ens permet veure el futur, sense memòria no tenim res».

«Partíem d'una escenografia pintada que explica el teatre tal com era abans, que té l'encant de les coses antigues -que ara ens són desconegudes- i que ens estimula els sentits, cansats per la rapidesa i la superficialitat de les imatges que envolten la nostra vida. Aquest material, que prové de la més pura tradició teatral italiana, em va empènyer a imaginar-me tota la resta: mobles, objectes, vestuari, llums i moviments escènics», ha afegit Bianchi.

Andrea Sanguinetti, director musical, tot i ser un gran coneixedor de l'obra de Verdi, ha detallat que és la primera vegada que dirigeix 'Un ballo in maschera', «una òpera amb una música que ho explica tot».

'Un ballo in maschera' s'estrenarà el dissabte 26 de febrer, a les 20 hores. També es representarà el dilluns 28 de febrer i el dimecres 2 de març, ambdues funcions a les 20 hores.