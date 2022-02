Projecció de 'Los comuneros' a l'Arxiu del Regne de Mallorca

Aquest dimarts 22, a les 18 h, l'Arxiu del Regne de Mallorca acollirà la projecció de 'Los comuneros' de José A. Páramo. L'acte forma part del cicle 'Cinema de Revolta', amb motiu dels 500 anys de les Germanies.

El film narra la revolta dels Comuners, la qual és contemporània a la Germania de Mallorca. La història comença a Yuste, Extremadura, el 1558, quan Carles I de Castella i V d'Alemanya és a punt de morir i es confessa amb Bartolomé de Carranza. En el seu darrer examen de consciència, es demana si va ser just executar els dirigents comuners. En diverses escenes retrospectives, se succeeixen els esdeveniments de la revolta de les Comunitats de Castella.

Aquesta revolta presenta algunes similituds amb la de les Germanies, com que totes dues anaven dirigides contra alguns aspectes de la política de la monarquia; si bé amb diferències importants, ja que la revolta agermanada tingué un caire més social. Així com alguns comuners es refugiaren a Mallorca després de la seva derrota per l'exèrcit reial, el 23 d'abril del 1521.

En el llargmetratge hi surt un jove Agustí Villaronga. L'esdeveniment és de lliure accés fins a completar l'aforament