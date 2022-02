S'acosta la celebració dels Darrers Dies a Manacor

S'acosten els Darrers Dies i al municipi de Manacor els més petits podran gaudir de diferents espectacles d'animació infantil que es concentraran a patis de les escoles i altres espais públics. Els més petits podran celebrar i compartir les disfresses el proper dijous 24 de febrer, el Dijous Llarder, dia de la Rueta amb diferents activitats dividides per franges d'edat.

A Manacor, el Dijous Llarder hi haurà animació infantil als següents espais a partir de les 17 hores:

Pati del CEIPIEEM Simó Ballester, animació adreçada a infants d'entre 6 i 12 anys.

Pati del CEIP Jaume Vidal, animació adreçada a infants d'entre 12 i 16 anys.

Pati del Molí d'En Xema, animació d'infants d'entre 6 i 12 anys,.

Pati del CP Es Canyar, animació adreçada a infants d'entre 0 i 6 anys.

Pati del CEIP Sa Torre, animació adreçada a infants d'entre 0 i 6 anys.

Així mateix, el diumenge 27 de febrer a les 18 h a Manacor hi haurà una Ballada popular amb el grup Tramudança a la plaça Ramon Llull on tothom que ho vulgui hi pot anar disfressat.

A Porto Cristo, el Dijous Llarder hi haurà animació infantil als següents espais a partir de les 17 hores:

Plaça del Sol i de la Lluna, animació adreçada a infants d'entre 12 i 16 anys.

Plaça de ses Comes, animació adreçada a infants d'entre 6 i 12 anys.

Pati del Centre de Cultura, animació adreçada a infants d'entre 0 i 6 anys.

A s'Illot, el Dijous Llarder hi haurà animació infantil i cercavila amb batucada amb un itinerari que sortirà a les 17 h de la plaça del Mollet cap a la rotonda del pont pel passeig, pujarà pel camí de la Mar fins a l'avinguda dels Pins. Després, anirà cap al carrer de l'Anfós, CEIP Talaiot, avinguda Rosella, camí de la Mar, cap al carrer Gira-sol, al poliesportiu girarà cap a l'avinguda del Llop fins al carrer Vauma, passeig davant la mar, avinguda dels Pins, carrer del Llop i acabarà al Poliesportiu.

A Cales de Mallorca, hi haura animació infantil a partir de les 17 hores al Centre Cívic.