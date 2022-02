Xavi Sarrià, Smoking Souls, Pèl de Gall i Xiomara Abello tornen a Mallorca el 21 de maig

El retorn a la normalitat és cada vegada més evident i enguany podrem disfrutar de nou dels concerts de peu. Una de les grans cites serà el dissabte 21 de maig a la Sala Es Gremi de Palma, una bona dosi de rock en català per a poder encarar l’estiu.

Els valencians Xavi Sarrià, Smoking Souls i Xiomara Abello presentaran nou disc, mentre que els menorquins Pèl de Gall presentaran noves cançons.



Xavi Sarrià, amb l’herència d’Obrint Pas a les espatlles, presentarà el seu segon disc després de sorprendre amb el llançament de l'àlbum ‘Amb l’esperança entre les dents’ (Propaganda pel fet! 2017), un treball en què va demostrar la seva capacitat per combinar emotivitat, compromís i personalitat, que romanen intactes. En directe, Xavi Sarrià capitaneja una potent banda elèctrica que combina a la perfecció i de manera única i especial diferents gèneres que van del reggae a l’ska, passant pel hardcore, el rock i la tradició valenciana.

Smoking Souls també presentaran nou disc, 'La Cura', fent un pas de gegant en la seva carrera musical. 'La Cura' és un punt de trobada amb el més essencial, un viatge introspectiu per a tornar a les arrels personals i musicals. És posar els peus a terra i adonar-se de la importancia del nostre territori i de la nostra gent per a sanar-se i sobreviure. Melodies que apunten a les emocions. Guitarres que trenquen els murs de la desil·lusió. Lletres que reconstrueixen l'èpica del dia a dia.

Xiomara Abello presentarà el seu nou disc, 'Flor de xicoia', una sèrie de composicions inspirades i sorgides arran de quatre mesos per l'Amèrica Llatina. Un disc on Abello dialoga amb tradicions sonores d’Argentina, Veneçuela, Colòmbia o Mèxic, sense oblidar les seves arrels valencianes. De la mateixa manera varen nèixer aquestes cançons, a la vora mediterrània, i com a espores varen volar tan lluny fins a creuar l’oceà. L'Amèrica Llatina les va acollir, i allí varen reposar i rebrotar de nou, donant lloc a noves flors: les que aquest projecte ens presenta, reflectint els viatges d’anada i tornada d’unes cultures que s’han nodrit i ofrenat mutuament amb la música.

També els acompanyaran Pèl de Gall, cada vegada fent-se un lloc més important a Mallorca, presentaran els seus nous temes fent un crit d’esperança a omplir el món de lletres i cançons, i segons destaquen els components de la banda, amb alguna col·laboració sorpresa que es podrà gaudir al concert. Els menorquins són exemple que el rock, per molt que passin els anys, continua viu dins les nostres ànimes. Les seves lletres fresques, divertides i picants juntament amb el seu caràcter festiu, potent i animat fan que et sentis fàcilment identificat amb ells. Amb quatre discs a les esquenes i una dècada conquerint allà on han anat, els ha portat a tenir un públic molt fidel sent així un dels grups més coneguts i estimats de les lles Balears. La seva gira d’enguany també passarà pel CanetRock Mallorca, festival que se celebrarà el mes de juliol a Alcúdia i on actuaran bandes com Zoo, Xanguito, La Pegatina, entre altres caps de cartell de l’escena musical dels Països Catalans.



Es poden adquirir les entrades mitjançant l’enllaç ticketib.com/events/xavi-sarria smoking-souls-pel-de-gall-a-palma