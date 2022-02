Llorenç Romera: «Persona és un acte de rebel·lió per lluitar contra les màscares que ens autoimposam»

El poeta i cantant de Salvatge Cor, Llorenç Romera, presenta aquest dijous el seu segon poemari, 'Persona'. La presentació serà a les 19.00 hores a l'FNAC del carrer de Sant Miquel i l'acompanyarà na Júlia Mèrida, amb qui mantendrà una conversa per parlar sobre el llibre d'una manera espontània i distesa.

'Persona' parla de la construcció de la identitat i de la liquidesa de gènere, de fet, l'autor explica el perquè del color rosa de la coberta. «Record que a l'escola una vegada vaig anar amb una camiseta rosa i em digueren que això no era de nins. Em va molestar, però no vaig contestar, vaig pensar que el més correcte en aquell moment era callar i no dir res». Amb la coberta, Romera també pretén reivindicar «totes aquelles rareses i no rareses, les nostres qualitats humanes, que ens conformen i que a vegades també ens menjam per encaixar en un grup social».

«Persona xerra de desfer-se de falses pells que ja no sumen i que realment no són el tu que ets ara, perquè sempre evolucionam», ha comentat l'autor.

L'autor també ha comentat que en el llibre hi podrem trobar influències d'Alejandra Pizarnik, Emily Dickinson o William Shakespeare, entre d'altres.

En el llibre hi trobarem també dos textos addicionals, un de la poeta catalana Meritxell Cucurella-Jorba, i un altre de Jaume Pons Alorda, un amic de Romera.