Enderrock anuncia els finalistes de la 24a edició dels Premis de la Música Catalana

Enderrock ha anunciat els finalistes als Premis Enderrock 2022 per votació popular de la 24a edició dels Premis de la Música Catalana. La gala de premis serà dijous 3 de març durant la Nit Enderrock a l'Auditori de Girona, dia que també s'entregaran els Premis de la Crítica i els reconeixements especials d'Honor i Trajectòria.

Els artistes més nominats són Oques Grasses –amb cinc categories a millor artista, disc, cançó, directe i clip–, Zoo –amb tres categories a millor artista, disc i clip– i Sara Roy –amb tres a millor disc, cançó i artista revelació–. Altres nominats són Joan Dausà, La Fúmiga, Ginestà, Lildami, Nil Moliner, Miki Núñez, Alba Reche, Maria Arnal i Marcel Bagés i El Pony Pisador.

Enguany s'han comptabilitzat 37.286 vots (10% més que l'edició anterior) en les dues rondes de votació. El 44% de les votacions ha estat per a artistes femenines i grups mixtes, mentre que el 82% són formacions de Catalunya i el 8% restant del País Valencià.

La gala

El cartell d'actuacions que participaran en la vetllada són la banda valenciana de reggae Auxili, Els Catarres, Blaumut, la formació revelació de cançó-pop Ginestà, el dues Lal'Ba, Marina Rossell, el grup Maruja Limón, el nou projecte Navet, Suu, el quartet Vienna i Xarim Aresté.

La cerimònica serà retransmesa en directe per Televisió de Catalunya, les televisions i emissores de La Xarxa de comunicació local i l'emissora iCat. A més, per primera vegada es podrà seguir de manera conjunta per streaming a través de la plataforma de continguts XALA i les pàgines webs de Televisió de Catalunya, iCat – Catalunya Ràdio i Enderrock.

També, tant TVC com La Xarxa emetran amb posterioritat un programa especial amb totes les actuacions musicals de la gala.