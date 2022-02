El Teatre Principal estrena Tanatologia, una obra que romp tabús sobre el suïcidi i la mort

Durant la presentació de l'espectacle, la vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha destacat la valentia del Teatre Principal «que s'ha mantingut obert en pandèmia i que ho ha fet fidel al compromís d'oferir una programació que posa en escena temes de caràcter social, en aquest cas, el suïcidi i la salut mental, temes d'actualitat i també de futur dels quals s'ha de parlar».

Per part seva, el director del Teatre Principal, Josep R. Cerdà, ha explicat que «un dels objectius principals d'un centre de producció públic com el Teatre Principal ha de ser donar oportunitats als projectes de les noves veus de la dramatúrgia contemporània i, si volem que el teatre arribi a públic nou, ha de tractar sobre temes d'actualitat presents en el debat quotidià. Fa uns anys veure com s'estrenava una obra d'un dramaturg contemporani mallorquí era ciència-ficció. Ara és habitual al Teatre Principal».

En paraules del mateix autor, Xavier Uriz, conegut guionista i dramaturg mallorquí, però que fins ara no havia vist cap de les seves creacions representades en gran format, Tanatologia «és una obra sobre el suïcidi, la identitat i la memòria, una obra sobre un futur pròxim, que tal vegada no és apassionant, però sí correcte, educat, polit i net».

Aquesta obra, que va ser escrita abans de la pandèmia de la Covid-19, arriba precisament quan les darreres dades sobre el suïcidi a Espanya indiquen que els casos s'han multiplicat en els darrers dos anys, especialment entre joves i adolescents.

Precisament, Xavier Uriz s'ha referit a aquests fets i ha destacat «anar al teatre» com una forma de socialitzar-se per evitar «aquesta nova pandèmia» de solitud i d'aïllament que pateixen moltes persones actualment. «Anar a veure una obra de teatre és el més revolucionari que es pot fer avui en dia», ha conclòs Uriz.

Per a Carlota Ferrer, el muntatge de Tanatologia és «un viatge ple de poesia amb una escenografia que pot recordar els nínxols del cementeri, però que al llarg de l'obra es converteixen en pulmons».

Ferrer també ha anunciat que l'obra s'està traduint a l'alemany, ja que Xavier Uriz participarà com a dramaturg convidat el pròxim mes de maig al festival Heidelberg d'Alemanya.

Aquest muntatge teatral narra com, en una societat més o menys pròxima, els suïcidis se succeeixen fins a adquirir categoria de pandèmia. Per combatre-la, el ministeri de sanitat crea una divisió de psicotanatòlegs, experts a discriminar qui es pot suïcidar i qui no. I, entorn d'això, es crea tota una activitat, fins i tot, una indústria mercantil: des de l'acompanyament als suïcides en les seves darreres hores, fins a vídeos d'homenatge i cerimònies de comiat.

El resultat és un muntatge que combina diversos llenguatges escènics com la dansa, el teatre de text i la creació audiovisual, dirigit per Carlota Ferrer, que va ser directora del Festival de Tardor de Madrid, i guanyadora d'un premi Max al millor espectacle revelació el 2015 per Los nadadores nocturnos.

Per dur tot aquest projecte a bon port, Ferrer compta amb un grup d'intèrprets nodrit i eclèctic (Miquel Aguiló, Caterina Alorda, Xavi Frau, Núria Sbert, Xisco Segura, Eli Tulián i Aina Zanoguera), un grup que combina la solidesa interpretativa que es deriva de la dilatada trajectòria de Caterina Alorda o Xisco Segura, i la frescor i l'espontaneïtat d'Aina Zanoguera o Elia Tulian (model i youtubera, entre d'altres).

L'equip creatiu es completa amb Raquel Klein, responsable de la coreografia; David Picazo, que atresora també diversos premis Max a la il·luminació, i Sebastià Pons, que signa un vestuari sorprenent amb aires futuristes i que uneix la seva obra sòlida i personal al costat de noms com el d'Alexander McQueen, de qui va ser mà dreta durant anys, o Miguel Adrover.

Amb Tanatologia, el Teatre Principal de Palma continua cercant la qualitat un treball que en tot just un any i mig ha vist com s'estrenava Clitemnestra, la casa dels noms, de Colm Toibin, dirigida per Agustí Villaronga; Kelly, de Rafa Gallego, amb direcció de Sergi Belbel, i ara Tanatologia, de Xavier Uriz dirigida per Carlota Ferrer.