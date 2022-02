L'Escola Guillem Agulló celebrarà una nova jornada de manera simultània a diverses universitats dels Països Catalans

El mes d'octubre de l'any passat es va presentar l’Escola Guillem Agulló: «una escola amb l’objectiu d’enfortir-nos col·lectivament com a activistes i fer-ho com a moviment d’emancipació», perquè «aquest país s’ha forjat en la lluita no violenta i només amb la formació podrem avançar», va explicar Jordi Cuixart, qui va qualificar aquesta nova iniciativa d’Òmnium Cultural com una «aposta decidida per la formació i l’empoderament, que beu de la democràcia, d’una trajectòria de lluita que ens ha fet com som i que té la seva matriu en la lluita noviolenta».

L’Escola de Formació porta el nom de Guillem Agulló com a «homenatge als seus valors, el compromís insubornable, l’entrega a una causa que vol transformar el món encara avui i la convicció profundament antifeixista contra els discursos de l’odi, que avui segueixen alimentant l’extrema dreta» en paraules de Cuixart, qui és el director de l’escola.

L'Escola celebrarà una nova trobada el 18 de febrer i tendrà lloc de manera simultània a diverses universitats públiques dels Països Catalans. La jornada tractarà sobre noviolència, jovent i moviment estudiantil: «Vine el 18 de febrer a la teva universitat més propera i participa en els debats sobre el paper del moviment estudiantil i el jovent en la història, present i futur de les lluites del país, el seu rol en la lluita antifeixista i participa en el taller sobre lluita noviolenta».

L'entrada a la formació és gratuïta però cal inscripció prèvia mitjançant la web de l'Escola.