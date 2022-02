Arriba la quarta edició dels Premis GamingCat per a visibilitzar el català en l'àmbit dels videojocs

Diumenge es concediran els Premis GamingCat 2021, els premis que concedeix l’Associació GamingCat per a visibilitzar els videojocs en català i la tasca que es fa en català en l’àmbit dels videojocs.

Enguany, els premis han introduït un sistema mixt on hi ha guardons que es concediran per votació popular i altres que els triarà un jurat professional. El jurat estarà format per:

Albert Garcia: Periodista especialitzat en videojocs i professor d’història dels videojocs a ENTI.

Gina Tost: Periodista, escriptora especialitzada en tecnologia i videojocs, i directora d’operacions i màrqueting a Europa d’IGG (I Got Games).

Gisela Vaquero: Fundadora de la companyia Jellyworld Interactive i presidenta de l'Associació Women in Games Espanya (WIGES).

Rafel Pérez “JamQue”: Director i presentador del "Ready 2 Play” de Ràdio Molins, co fundador d’OXiAB Game Studio i professor de disseny d’aplicacions multiplataforma i videojocs a l’escola Pia de Granollers.

Roc Massaguer “Outconsumer”: Col·laborador al progama Popap de Catalunya Ràdio, youtuber, streamer, formador en xarxes socials de la diputació de Barcelona i Network Manager a l’agència digital Zoopa.

Equip de redacció de la revista de videojocs en català digital Ludica: format pels periodistes Marc Angrill, Xavi Ramiro i Joan-Albert Ros.

Equip de redacció de la revista de videojocs en català digital i en paper 3Dnassos: format pels periodistes Roger Mitats i Sergi Palacios.

El premis seran els següents:

1. Premi de la comunitat al Millor videojoc de 2021 (en qualsevol llengua).

2. Premi de la comunitat al Millor canal de YouTube en català sobre videojocs.

3. Premi de la comunitat al Millor canal de Twitch en català sobre videojocs.

4. Premi del jurat al Millor canal de YouTube en català sobre videojocs.

5. Premi del jurat al Millor canal de Twitch en català sobre videojocs.

6. Premi al Videojoc en català amb la millor narrativa.

7. Premi al Videojoc en català amb la millor jugabilitat.

8. Premi al Videojoc en català amb millor art visual.

9. Premi al Videojoc en català amb millor banda sonora original.

10. Premi de la comunitat al Millor videojoc en català de 2021.

11. Premi del jurat al Millor videojoc en català.

L’associació també concedirà un premi honorífic a una persona o entitat que durant 2021 ha tengut un paper destacat en la indústria del videojoc en català.

La cerimònia dels premis es retransmetrà a través del canal de Twitch de GamingCat (https://www.twitch.tv/gaming_catala) diumenge dia 13 de febrer a les 19 h i es podrà veure en el seu canal de YouTube en diferit.