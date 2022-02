El cicle ‘Espai del tro’ combina «la música i la poesia» per «donar veu a noves tendències poètiques d’arreu dels Països Catalans»

L''Espai del tro' és el nou cicle de recitals poeticomusicals organitzat a l'Espai Mallorca, a Barcelona. Aquest, combinarà «la música i la poesia en totes les seves variants, des de la improvisació poètica a l’acompanyament de poemes amb bases electròniques», ha explicat una de les promotores de la proposta i una de les encarregades de la llibreria del centre cultural, Margalida Garí.

El cartell està conformat per quatre actes, programats per diferents diumenges de febrer a juny. El primer serà dia 13 de febrer, a les 12.30 h, a càrrec de 'Composi', on el poeta Damià Rotger recitarà acompanyat del guitarrista Joan Coll, per «convertir els mots i les harmonies en un únic artefacte d’expressivitat», com ells mateixos descriuen.

Un dels principals objectius d’aquest cicle és «aprofitar l’espai que ofereix el centre per fer-hi recitals, i que serveixi alhora per dinamitzar la llibreria», ha explicat l’altre promotor, Tomeu Crespí; però, també el de «donar veu a noves tendències poètiques actuals a les Balears, però també d’arreu dels Països Catalans», ha afegit Garí. «Aquests recitals faran una passada per tota la poesia del segle passat i d’aquest, en llengua catalana».

El següent recital poètic serà dia 13 de març. Aquesta vegada serà el torn de 'Nicomendes mendes', un grup d’improvisació poètica, format per Víctor Bonetarbolí, Núria Martínez-Vernis, Oriol Sauleda i Guim Valls. «Quatre poetes que, en fusionar veus i discursos, formen una veu poètica plural, que s’acosta a la poesia coral», segons es defineix el grup.

Segon trimestre

Aquest cicle continuarà el següent trimestre amb un recital a càrrec de la poeta catalana, Maria Sevilla, també guardonada amb el premi Bernat Vidal i Tomàs per 'Dents de Polpa' (2017), i el músic i matemàtic Joan Martínez; aquesta «reconeguda jove poeta de Barcelona», ha explicat Crespí, llegeix textos de Miquel Bauçà i Blai Bonet, entre d’altres, i, per això, consideren que «és una proposta interessant per l’Espai Mallorca, ja que llegeixen textos d’autors mallorquins». L’esdeveniment serà dia 15 de maig a les 12.30 h.

Finalment, acabarà dia 10 de juny a les 18.30 h, amb 'Els sorolls de l’ofici'. Aquest conjunt, format per Guim Valls, Max Codinach i el mateix Tomeu Crespí, oferirà un recital acompanyat de música electrònica.

Totes les propostes han estat pensades perquè anessin d’acord «amb la idea que el poeta pogués recitar acompanyat de música», ha afegit Crespí. Qui també ha volgut recalcar que és una molt bona forma d’«oferir un altre lloc a Barcelona on anar a escoltar un poeta que recita els seus textos i que a més ho faci íntegrament en català».