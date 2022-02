'Després de tu', la nova comèdia que estrenaran IB3, À Punt i TV3 simultàniament

Aquest diumenge, IB3, À Punt i TV3 estrenaran de forma simultània la nova sèrie de ficció valenciana 'Després de tu', a les 22.25 h. Aquesta producció d'À Punt, del dramaturg, director i actor valencià Carles Alberola, té la participació de TV3 i IB3.

'Després de tu' està protagonitzada per l'actor valencià Sergio Caballero, que interpreta el paper de Pau, un pare de família que intenta refer la seva vida després de la mort sobtada de la seva dona Raquel. Un dol que no li resultarà fàcil; tampoc als seus fills adolescents, dels quals mai no s'ha ocupat del tot. El director l'ha definida com «una història d'amor, una comèdia sobre la nostra capacitat d'estimar més enllà de la vida i la mort». «'Després de tu' respira vitalitat, humor i tendresa i sorprendrà molt gratament l'espectador. És un retall de vida, agredolça, on tots estam representats», segons ha declarat Caballero.

La sèrie també compta amb la participació del talent balear com són els actors Aina de Cos i Carles Molinet. «La forma de coproducció de ficció televisiva és cada vegada més habitual, tant a l'àmbit global com local, i és una bona notícia que les tres cadenes col·laborin en sèries de ficció com 'Després de tu', 'Mòpies' i 'Sicília sense morts'», ha afegit el director general d'IB3, Andreu Manresa.

Aquesta comèdia és una producció de l'empresa valenciana Albena Produccions i la catalana Minoria Absoluta. «Les esperances que hem dipositat en aquesta comèdia, molt valenciana, es basen en la seva qualitat tècnica i artística, i la proximitat de personatges, trames i situacions que connectaran amb les nostres audiències. Una valoració que comparteixen les televisions catalana i balear, que es varen sumar al projecte en qualitat de coproductores i a les quals agraïm la seva confiança en una producció valenciana», segons ha indicat el director general d'À Punt, Alfred Costa.