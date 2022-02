'Necessit dir t'estim', un conte per a adults que ens ajuda a superar una pèrdua, en el proper Dilluns de l'Obra

El proper Dilluns de l'Obra, iniciativa de l'OCB de Manacor, acollirà la presentació del conte Necessit dir t'estim de Maria Antònia Quetglas Llull. Serà el 7 de gener, a les 20 hores, a la sala La Fornal, a Manacor.

Purpurina Editorial reprèn la trajectòria editorial amb la publicació del primer conte per a adults, escrit per l'autora manacorina Maria Antònia Quetglas i il·lustrat per Raquel Moreno, també de Manacor.

Necessit dir t'estim és fruit d'una història real i personal viscuda en primera persona arrel de la pèrdua d'un familiar, la mare de l'autora, en aquesta cas, Margalida Llull Salom.

Després d'una llarga i dolorosa malaltia, Margalida Llull ens va deixar l'any 2018. La seva filla, Maria Antònia Quetglas, ha fet un exercici d'acceptació, de maduresa, d'intel·ligència emocional i creativitat. I precisament d'aquesta creativitat va sorgir fa uns anys aquest conte per a adults.

El conte vol ser una reflexió, un acompanyament a aquelles persones que han viscut similars situacions i no han tancat el cicle. El cicle de l'acceptació d'una nova situació, d'un esdeveniment que ho canviarà tot i de la fortalesa d'encarar una nova vida sense un pilar important com és una mare.

La il·lustradora de la història, Raquel Moreno, ens planta a la portada un dibuix en principi de caire infantil però carregat de detalls amb significat que et convida a reflexionar amb cada pinzellada, en cada ombra i color.