Can Alcover acollirà la presentació del llibre 'En defensa de la terra' de Gabriel Mayol

El dimarts 15 de febrer Can Alcover, Palma, acollirà la presentació del llibre En defensa de la terra. Mobilitzacions ecologistes a Mallorca (1983-2007) de Gabriel Mayol.

L'acte serà a les 19 hores i anirà a càrrec de l'autor i la coordinadora del GOB Mallorca, Mar Muñoz.

Sobre l'autor

Gabriel Mayol Arbona (Montuïri, 1986) és llicenciat en Història (2009), Màster en Patrimoni Cultural: Gestió i Investigació (2012) i doctor en Història (2017) per la Universitat de les Illes Balears. La seva tesi doctoral du per títol Mobilitzacions ciutadanes a Mallorca durant l’etapa autonòmica (1983- 2007): en defensa del territori, els drets socials, la cultura i l’autogovern.

És autor de llibres com Les associacions de Montuïri al Registre Civil (1899-1964), publicat el 2013, i Somnis Compartits: la identitat mallorquina a debat, publicat el 2017 juntament amb Joan- Pau Jordà i Joan Colom.

Una de les principals línies d’investigació en què s’ha centrat és la història contemporània de Mallorca, especialment pel que fa a les mobilitzacions ciutadanes i la relació amb els mitjans de comunicació. També ha treballat, com a àmbit d’estudi, les festes populars d’arrel tradicional amb especial atenció a la dansa dels cossiers i la figura del dimoni. Ha presentat una desena de comunicacions a jornades i congressos locals i internacionals.

És professor d’educació secundària en l’especialitat de Geografia i Història i ha col·laborat en mitjans de comunicació com Ara Balears o Bona Pau.

Sobre l'obra

En defensa de la terra. Mobilitzacions ecologistes a Mallorca (1983-2007) possiblement és un dels pocs treballs que analitzen les mobilitzacions ecologistes al decurs dels anys vuitanta i noranta del segle XX i els primers del segle XXI. Forma part d’una tasca més ambiciosa, en què no només es parla del medi ambient, sinó també de la defensa dels drets socials, de la cultura i de l’autogovern; moltes vegades, de totes tres alhora.

Veurem, de manera exhaustiva i minuciosa, tant allò que ja sabíem d’algunes campanyes com altres detalls no tan coneguts pel gran públic dels moviments en defensa des Trenc o la Punta de n’Amer, de Mondragó o de sa Canova, tots ells impulsats pel GOB. El llibre ens situa en el moment que va ser necessari sortir al carrer per defensar la Llei d’Espais Naturals, lluitar contra la incineració de residus, aturar la nova envestida d’urbanitzacions de finals del segle XX i, sobretot, per defensar Mallorca de l’allau de projectes d’autopistes que arrasaven tota l’illa, entre d’altres amenaces ambientals.

Un volum que no és només un retrat d’uns anys de gran efervescència ecologista, sinó un vertader treball d’investigació, rigorós i exhaustiu. Un treball necessari, perquè ja era hora que algú posàs fil a l’agulla per fer un relat històric d’aquests fets. (Del pròleg de Miquel Àngel March)