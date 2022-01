L'OCB de Calvià organitza una passejada per Can Ros

L'OCB de Calvià ha organitzat per al proper dissabte, 5 de febrer, una passejada centrada en l'aprofitament d'aigua: «Mostrarem com se les enginyaven els nostres avantpassats per captar, conduir i emmagatzemar aquest recurs escàs a Calvià».

Servirà per a conèixer els elements del sistema hidràulic de la finca de Can Ros: cap-rec, aljubs, pou, cisterna, piquis,... I també trobarem un tram de la calçada que comença en el Pou Nou i abastia els aljubs de la vila.

L'horari aproximat és de les 10 hores (des de l'Ajuntament) a les 13 hores. Per a assistir-hi, cal inscripció prèvia al correu ocb.calvia@gmail.com