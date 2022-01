Recuperen els textos del nacionalisme d’esquerres d’abans de la Guerra Civil: «Cau el mite de la Mallorca resignada al centralisme i de dretes»

«Ni tota Mallorca era de dretes de tota la vida quan esclatà la Guerra Civil, ni tots els mallorquins romanien resignats al sucursalisme centralista». La Institució Francesc de B. Moll, amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, recupera, en una edició revisada i amb un nou pròleg, L’esquerra nacionalista a Mallorca (1900-1936), una selecció de textos pràcticament desconeguts fins al 1986 i rescatats pels historiadors Mateu Morro i Sebastià Serra.

El present treball fou publicat per primera vegada el 1986 a la Biblioteca dels Clàssics del Nacionalisme Català i va ser continuador d’El mallorquinisme polític, recull pioner publicat per Gregori Mir a l’editorial Moll. Abans, Josep Massot i Muntaner havia publicat Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra (1930-1950), on aportava nova informació sobre els intel·lectuals mallorquins durant la Segona República i com els va afectar la repressió que es va desfermar partir del 19 de juliol de 1936, desmuntant així el tòpic d’una Mallorca franquista i dretana.

El llibre, segons Mateu Morro, «posava a l’abast dels lectors un textos, poc coneguts aleshores, que demostraven la persistència, abans de juliol de 1936, d’un corrent de pensament -però també d’una línia d’actuació política- que podem incloure en un concepte ampli i general d’esquerra nacionalista; però també, i en la mesura que es reivindicava aquesta tradició, se n’afirmava la possibilitat -i potser més aviat la necessitat- de la seva continuïtat en el futur. En aquest sentit aquest llibre no és tan sols un llibre d’història, sinó que és alhora un llibre d’intervenció directa en el debat polític, i més encara si consideram que els seus autors estàvem aleshores plenament implicats en aquest debat i ningú mínimament informat no podia deixar de veure aquestes implicacions».

L’esquerra nacionalista a Mallorca (1900-1936) exclou intencionadament, per prou coneguts, els escrits de Gabriel Alomar i Alexandre Jaume, i en canvi aporta textos de personalitats que, com Joan Torrandell, Lluís Martí, Emili Darder, Pere Oliver i Domenge o Francesc de Sales Aguiló, integraren un corrent autonomista i d’esquerres prou significativa, i amb «una organització política fortament implantada», segons els autors, en el cas del partit autònom Esquerra Republicana Balear, just abans del cop d’Estat.

La Institució Francesc de B. Moll, dipositària dels drets del Diccionari català-valencià-balear i de la resta de la producció del filòleg de Ciutadella, considera necessari rescatar aquest llibre, per a «reivindicar el pes de figures pioneres en aspectes com la defensa de la llengua catalana, la reivindicació de l’autogovern, les polítiques descentralitzadores, la salvaguarda dels drets dels treballadors i altres valors democràtics». Textos que, tot i haver estat escrits fa prop d’un segle, conserven un grau de vigència que obliga a la seva relectura des de la perspectiva del temps present.