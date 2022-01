Brillant estrena del concert 'Germania 500' de l'Orquestra Simfònica de les Balears

Continuen els actes per recordar i reivindicar la Germania mallorquina 500 anys després. Aquest dijous s'ha fet al Teatre Principal de Palma el concert 'Germania 500', de l'Orquestra Simfònica de les Balears.

L'espectacle commemora els 500 anys de l'alçament popular de l'any 1521 i compta amb la participació d'Antoni Mairata, compositor de la partitura, el director Bernat Quetglas, l'actor Rodo Gener, la cantant Marian Lush i la glossadora Maribel Servera.

L'espectacle forma part del programa 'Illes Sonores', programa conjunt de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears i la Direcció General de Cultura amb l'objectiu de fer sonar el patrimoni i cultura de les Illes Balears.

La Germania de Mallorca fou una fita rellevant en la història que no ha estat especialment recollida o tractada per la cultura popular en forma de cançons, rondalles o similars. La celebració del cinquè centenari de la Germania està servint per aprofundir en els coneixements sobre aquest esdeveniment tan transcendental per a la història de Mallorca.