Oques Grasses, Joan Dausà i La Fúmiga, els artistes més nominats a la primera ronda de votació popular dels Premis Enderrock 2022

La 24a edició de la gala de lliurament dels Premis Enderrock 2022 - XXIV Premis de la Música Catalana se celebrarà el dijous 3 de març a l'Auditori de Girona, i serà conduïda pel duet Carles Xuriguera i Rafel Faixedas, amb un guió de Jordi Caballé.

L'artista més nominat a la votació popular ha estat Oques Grasses (6 nominacions), seguit per Joan Dausà i La Fúmiga (5 nominacions). A continuació s’han situat Buhos, Lildami, Maria Arnal i Marcel Bagés, El Pony Pisador, Samantha, Sara Roy i Zoo (4 nominacions), i la triple nominació l’han rebut Alba Reche, Alérgicas al Polen, Miki Núñez i Ven'nus.

Només un 2% dels nominats són de les Balears



El 45% dels artistes nominats són formacions femenines o mixtes; el 84% són de Catalunya, el 13% del País Valencià i només un 2% de les Illes Balears. I, per primera vegada a la història, hi ha una nominació a un artista del Principat d'Andorra.

El recompte de la primera volta de la votació popular als Premis Enderrock ha revelat que hi han participat 18.414 vots d'usuaris registrats –un 4% d'agument respecte el 2021–, que han votat en alguna de les 15 categories. Les votacions, com cada any, han estat revisades per evitar l'acció de bots que puguin distorsionar el resultat del vot popular, cosa que ha provocat l'eliminació de 1.756 vots.

Avui mateix, dijous 27 de gener, s’ha obert la segona ronda de votacions fins el 7 de febrer. El dia 9 de febrer s’anunciaran els 3 finalistes de cada categoria i s’obrirà la tercera i última ronda de votació popular, que culminarà el 20 de febrer i es farà públic el resultat durant la gala.

A la gala dels Premis Enderrock 2022 es lliuraran un total de 31 guardons repartits en 4 premis especials, 12 categories de votació de la crítica i 15 categories de votació popular que reconeixen els millors artistes i treballs del 2021. El recompte del vot del públic decidirà el millor artista i millor artista revelació; els millors discos i cançons de pop-rock, cançó d’autor i folk, així com els millors treballs de músiques urbanes, jazz, clàssica, públic familiar i llengua no catalana. I, finalment, també es revelarà el millor videoclip i el millor directe.

Estrenes i actuacions musicals

La Nit Enderrock assumeix des d’aquesta edició el doble rol de reconeixement dels millors artistes de l’any, i al mateix temps, es converteix en la plataforma d’estrena i presentació dels nous espectacles dels artistes més destacats de la nova temporada de l’escena musical catalana. En aquest sentit, pujaran a l’escenari una desena d’artistes d’arreu dels Països Catalans per estrenar davant del sector i els mitjans de comunicació les noves cançons i posades a escena que després giraran en directe al llarg del 2022.



L’aposta del Grup Enderrock es realitza conjuntament amb les principals institucions del país, amb el suport de la indústria musical catalana (discogràfiques i managements) i amb la complicitat de festivals de referència com Strenes, que se celebrarà enguany a Girona el seu desè aniversari del 26 de març a l’1 de maig. D’aquesta manera, tots els artistes convidats presentaran una actuació exclusiva per la gala, i en alguns casos amb col·laboracions especials.

Les propostes musicals d'arreu dels Països Catalans que es presentaran a la gala dels Premis Enderrock seran la banda valenciana de reggae Auxili, el grup de pop clàssic Blaumut, la popular banda de fusió Els Catarres, el duet de cançó-pop Ginestà, el duet olesà de música urbana Lal'Ba, la veterana catautora Marina Rossell, el grup festiu femení Maruja Limón, el nou projecte liderat per membres de The Pinker Tones, Navet, la cantant barcelonina Suu, el quartet valencià de pop-folk Vienna i el rock d’autor de l’ebrenc Xarim Aresté.



Premis Enderrock 2022 de la Crítica

En el decurs de la 24a edició dels Premis de la Música Catalana també es lliuraran els Premis Enderrock de la Crítica, que ja es van fer públics a la revista el mes de gener. El resultat és el veredicte de 30 periodistes i crítics musicals dels Països Catalans vinculats a les publicacions del Grup Enderrock i a mitjans independents.

Imatge gràfica

El cartell dels Premis Enderrock 2022 és obra de la il·lustradora bagenca Maria Picassó.