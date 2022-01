L'exposició adreçada a escolars 'Quadrant idees' serà a la Misericòrdia fins al 19 de febrer

La Misericòrdia acollirà fins al 19 de febrer de 2022 l'exposició 'Quadrant idees'. Una instal·lació adreçada especialment al públic escolar, la qual convida a treballar alguns aspectes de les matemàtiques a través de la figura del quadrat.

Aquesta iniciativa, ideada pel Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic CentMat i SBM-XEIX, desenvolupa a partir d'un fil històric de més de quatre mil anys i conjuga, a part de les matemàtiques i la història, l'art, el joc, la tecnologia.

S'han preparat visites guiades, tant per a centres escolars com per a famílies. Els escolars podran gaudir durant una hora de dos mòduls, un de projecció i tallers i l'altre, l'espai expositiu; aquestes s'han de reservar prèviament. Els grups familiars, els quals també han de reservar enviant la petició a rafolsmerce@gmail.com o a centmat@gmail.com, acompanyats d'infants d'entre 6 i 12 anys, podran assistir-hi en horari de divendres capvespre o dissabte dematí.

L'horari d'obertura per al públic en general és dijous i divendres de 17 h a 19.30 h i dissabte de 10 h a 13 h. També estan previstes nombroses les quals

Altres activitats

Per altra banda, en el marc de l'exposició s'ha organitzat la presentació/taller del joc de cartes Triteringa, divendres 28 de gener, a les 17.30 h; i la conferència 'Les persones intel·ligents mengen arròs brut d'ençà del Big-Bang. Alguns conceptes matemàtics en clau divulgativa', a càrrec de Pere Estelrich, el mateix dia a les 19 h.

També, l'activitat per a tots els públics 'Vine a conèixer el món dels ESCACS', els dijous 3 i 10 de febrer a les 17.30 h. I, a més a més, una ludoteca que estarà disponible els dies: divendres 4 i 11 de febrer de 17 a 19.30 hores, dijous 17 i 27 de febrer de 17 a 19.30 h i dissabte 5, 12, 19 i 29 de febrer, de 10 a 13 h.