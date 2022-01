La Simfònica i la Direcció General de Cultura estrenen 'Germania 500' d'Antoni Mairata

La directora general de Cultura, Catalina Solivellas, i el gerent de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears (OSIB), Pere Malondra, han presentat aquest dilluns Germania 500, un concert de la Simfònica basat en l'estrena de la partitura del compositor mallorquí Antoni Mairata. L'espectacle, amb la col·laboració de l'empresa Cultural-ment, celebra el cinquè centenari de la Germania de Mallorca i comptarà amb nombrosos artistes de les Illes Balears com el compositor Mairata, el director Bernat Quetglas, el narrador Rodo Gener, la cantant Marian Lush i la lletrista Maribel Servera. El concert tindrà lloc aquest dijous 27 de gener, a les 20 hores, al Teatre Principal de Palma.

L'actuació forma part d''Illes sonores', programa conjunt de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears i la Direcció General de Cultura amb l'objectiu de fer sonar el patrimoni i cultura de les Illes Balears. «Executam polítiques culturals específiques per als joves balears amb formació i talent perquè volem crear oportunitats. Reivindicam també el treball dels compositors i intèrprets de les Illes Balears amb grans repertoris. Germania 500 és un exemple més d'aquestes accions després dels concerts amb Toni Vaquer o Cris Juanico a la Diada de Menorca», ha explicat Catalina Solivellas.

La Germania de Mallorca fou una fita rellevant en la història que no ha estat especialment recollida o tractada per la cultura popular en forma de cançons, rondalles o similars. «La celebració del cinquè centenari de la Germania és una ocasió idònia per aprofundir en els coneixements sobre aquest esdeveniment tan transcendental per a la història de Mallorca, per acostar-nos-hi d'una manera rigorosa i crítica, però també, per donar-lo a conèixer a la societat», ha afegit la directora general de Cultura.

Els principals objectius d'aquest espectacle són «crear un concert d'alt contingut pedagògic i visual; difondre la música d'un jove compositor mallorquí que està triomfant arreu del món; transmetre, mitjançant un projecte escènic, el significat de l'alçament dels agermanats entre el públic i que el públic no surti indiferent de l'espectacle, i en lloc de donar-li respostes, crear-li preguntes».

És per això, que nins i nines de primària i secundària de diferents escoles de Mallorca també gaudiran d'aquest espectacle. La Simfònica posa en marxa aquest tipus d'iniciatives per a consolidar els propòsits pedagògics i acostar l'orquestra establint també una relació de complicitat i proximitat entre el públic i la simfònica. Per aquest motiu, la Simfònica oferirà tres funcions escolars el dia 26 de gener a les 10 i a les 12 hores i el 27 de gener a les 10.30 hores, segons ha explicat Malondra.

Mairata, per la seva part, ha assenyalat que 'Germania 500' està feta per connectar i traslladar a l'espectador 500 anys enrere. «Es tracta d'una obra musicalment molt potent amb una presència molt poderosa per aconseguir transmetre l'entorn dramàtic i bèl·lic del moment, però sempre albirant un punt d'esperança».