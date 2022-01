La Biblioteca Municipal de Llucmajor ha organitzat un acte en honor a la poetessa, traductora i prosista Maria Antònia Salvà, aquest dilluns 24 de gener, a les 18 h.

Per assistir a l'esdeveniment, organitzat per l'Obra Cultural Balear de Llucmajor i sota el títol 'Paraules i flors per a Salvà', cal confirmar assistència al Claustre de Sant Bonaventura, telefonant al 971 66 97 58.

L'OCB, al municipi, també ha organitzat una ofrena floral amb música al cementiri, dissabte 29 les 12 h.