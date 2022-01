L'Ajuntament de sa Pobla presenta el IV Concurs de Gloses per la Igualtat

La Covid-19 no ha aturat la convocatòria del certamen de gloses per la igualtat de l'Ajuntament de sa Pobla, que enguany assoleix la quarta edició. L'Ajuntament de sa Pobla considera que «la violència de gènere és una pandèmia vigent i estructural a les nostres societats que cal combatre, també, des de la creació i la cultura».

El termini per participar en el IV Concurs de Gloses per la Igualtat acaba dia 15 de febrer.

Els requisits per participar són: presentar l'obra en llengua catalana, una extensió mínima de vuit versos i respectar les normes de glosa (extensió dels versos i rima).

A més, ha de tractar alguns dels temes següents: la denúncia de les violències masclistes, de situacions de discriminació, la Promoció de la igualtat de gènere, i la visibilització i la Promoció del paper de les dones i del col·lectiu LGTBI.

La glosa espot presentar de forma telemàtica o presencial a través d'una plica. Hi ha dues categories: juvenil (fins a 16 anys) i adulta (a partir dels 17 anys). La glosa guanyadora de cada una de les categories tendrà un premi de 200 euros.

Warda Ouchene i Mohamed en el record

L'organització de la quarta convocatòria del concurs fa una crida especial a participar-hi amb gloses en memòria de Warda Ouchene i el seu fill, Mohamed, víctimes d'un doble crim masclista a sa Pobla el Passat 17 de maig de 2021. «La condemna rotunda i la solidaritat que ens varen unir com a poble podria convertir-se en una bona glosa de record», ha declarat el regidor de Participació Ciutadana, Biel Payeras. Al seu torn, el batle de sa Pobla, Llorenç Gelabert, ha recordat que el concurs és una acció del Pacte Ciutadà per a una Mallorca Lliure de Violències Masclistes de la Direcció Insular d'Igualtat del Consell de Mallorca: «Sa Pobla està compromesa amb la igualtat i per aquesta raó treballam amb multitud d'actor a la Taula Local per a l'Abordatge de les Violències Masclistes».