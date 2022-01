'Terra baixa' serà l'obra que regirà el nou programa de TV3 'El llop'

Aquest dimecres TV3 estrena un nou programa, 'El llop', que combina els formats de concurs, reality i divulgació teatral. La producció, dirigida per Àngel Llàcer, mostrarà durant vuit capítols com es prepara des de zero la representació d'una obra de gran format com 'Terra baixa', d'Àngel Guimerà.

Aquest espai vol posar en relleu la importància de les companyies teatrals amateurs, a més de reivindicar el paper d'Àngel Guimerà, la seva obra i les companyies que l'han representat al llarg de la història. 'El llop' «té una vessant manifestament divulgativa» i «explora a fons una de les obres cabdals de la literatura catalana» des de l'entreteniment, ha explicat el cap d'entreteniment i actualitat de TV3.

Aquesta és una producció de TV3 amb la col·laboració de Turruà Llàcer. El projecte va ser un dels 25 seleccionats en la segona crida conjunta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Departament de Cultura amb l'objectiu de fomentar la producció audiovisual de programes d'entreteniment basats en continguts culturals, entre d'altres.