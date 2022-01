La llibreria Lluna acull la presentació i tertúlia del poemari 'Frontissa'

El pròxim dia 28 de gener, a les 19.30 hores, tendrà lloc, a la llibreria Lluna de Palma, la presentació i tertúlia del poemari Frontissa de Maria Victòria Secall (Barcelona, 1948) i Patrícia Álvarez (Barcelona, 1989), publicat per Finis Africae i amb el suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics a la creació.

Es tracta d’un llibre concebut per dues veus, com expliquen les seves autores a la introducció: «escrit a quatre mans per compartir mirades, entrellaçar poemes i obrir portes. És l’encontre de dues generacions que mirem cap al futur i alhora reconeixem les dones i poetes que ens han mostrat camí». A més, al final trobam un epíleg prou complet del poeta Lluís Calvo i que duu per títol “Capgirar els orígens, convocar el cant”. El poemari també compta amb les il·lustracions de Mónica Pérez-Hita i Elena Cano i amb el tema instrumental La llavor més petita del món de Marc Farré i Secall.

Les tertúlies de Kinesdues i la llibreria Lluna tenen un reflex, des de fa dos anys, a l’apartat d’opinió del dBalears. Els lectors que han seguit aquesta col·lecció d’articles o que n’han llegit qualcun, recordaran que Maria Victòria Secall és una de les responsables d’aquestes tertúlies literàries, juntament amb Àngels Cardona i Maria Barceló.

Recordau que en cas de voler assistir a la tertúlia, cal presentar el Certificat Covid.