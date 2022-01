L'activista i mecenes mallorquí Antoni Torrens rebrà el Premi Joan Amades de Cultura Tradicional i Popular 2021

Antoni Torrens Gost, activista i mecenes cultural mallorquí, rebrà el Premi Joan Amades de Cultura Tradicional i Popular 2021 el proper 27 de gener a Gràcia (Barcelona).

El rebrà pel seu activisme i paper de mecenes de la cultura popular a Mallorca i amb projecció arreu dels Països Catalans i el lideratge en la creació i acolliment de multitud d’iniciatives culturals amb gran eficiència i èxit sempre des de la humilitat i la discreció i amb la constant voluntat de teixir complicitats. Tot això l’ha fet valedor del premi que atorga l’Associació Cultural Joan Amades.

L’Associació Cultural Joan Amades atorga aquest premi que està destinat a prestigiar, reconèixer i fer públiques les trajectòries de persones i organitzacions que han destacat en l’estudi, la promoció i la dinamització de la cultura popular i tradicional catalana.

Una vida dedicada a la cultura

Antoni Torrens va néixer a sa Pobla el 29 de gener de 1937. Es va llicenciar en Farmàcia a la Universitat de Barcelona el 1963 per acabar exercint a Mallorca a partir de 1967.

En paral·lel a la seva vida professional, Torrens ha tengut fins al dia d’avui una dilatada trajectòria com a activista i mecenes en el món de la cultura popular i tradicional de Mallorca. No obstant això, el seu àmbit d’actuació va més enllà de l’illa. Un clar exemple és la festa dels Foguerons de Sant Antoni que va crear el 1993 al barri de Gràcia (Barcelona) i que actualment és popularment coneguda com la festa major d’hivern de Gràcia.

Del 1986 al 1997 fou president del Club Cultural sa Pobla, lloc des del qual va arrencar projectes culturals com:

• Creació el 1993 de la festa dels Foguerons de Sant Antoni de sa Pobla a Gràcia

• Creació el 1994 de la Trobada de Xeremiers i Fira de Luthier que es fa anualment a sa Pobla i reuneix Xeremiers d’arreu dels Països Catalans i Europa.

El 1997 va deixar el Club Cultural i fundà l’Associació Cultural Albopàs, entitat a través de la qual va forjar multitud de projectes culturals per Mallorca que es varen sumar als anteriors citats, alguns d’ells són:

• Creació el 1997 dels Dimonis d'Albopàs. Grup que va fer la seva primera actuació el 1998 i ajudà a difondre el món dels dimonis de correfoc a tota l’illa. Van acabar actuant en llocs com Londres o Nova York.

• Recuperació de la nit d’enramades per Santa Margalida.

• Edició de múltiples llibres i discs de música tradicional.

• Aquest mateix 2022, la creació del Joc de l’Oca de Sant Antoni.

Totes aquestes iniciatives han fet que al llarg de la seva trajectòria Antoni Torrens hagi rebut reconeixements diversos com: El Premi Ars Magna de la Casa Catalana a Balears, la Medalla d’Honor de Barcelona, l’Escut d’Or de sa Pobla, el Premi Miquel Oliver de l’Obra Cultural Balear, Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears, Clamater a les Completes de Sant Antoni de sa Pobla o el reconeixement de la Fundació Musical ACA.

És per aquesta trajectòria marcada pel compromís amb la cultura popular que l’Associació Cultural Joan Amades ha decidit fer-lo valedor del Premi Joan Amades de Cultura Popular i Tradicional 2021. L’entrega del guardó tendrà lloc el proper 27 de gener a les 19.00 h al Centre Artesà Tradicionàrius, al barri de Gràcia (Barcelona).