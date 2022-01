La nova digitalització i marcatge del 'Diccionari català-valencià-balear' serà una realitat

La Institució Francesc de Borja Moll, dipositària del llegat del Diccionari català-valencià-balear, ha rebut aquest dimarts el suport de la Universitat de Barcelona (UB), per a la seva nova digitalització i marcatge, que es farà possible gràcies a l’aportació econòmica de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i amb la col·laboració la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

L'entitat va arrancar la celebració dels 60 anys de la culminació de la gran obra d’Antoni Maria Alcover i Francesc de B. Moll amb la instal·lació d'una placa al port de Palma i un tòtem al port de Barcelona. Tot per a recordar el centenari de la Gran Eixida, l'expedició lingüística de tot dos que va recórrer de cap a cap els territoris de parla catalana, al llarg de més de cinc mesos de 1921, per a recollir paraules i expressions per al Diccionari.

La commemoració del 60è aniversari continua ara amb l'anunci de la nova digitalització i marcatge del Diccionari català-valencià-balear gràcies a aquests acords a què ha arribat la Institució Francesc de Borja Moll.

Aquest dimarts, el rector de la UB, Joan Guàrdia; el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística; Jordi Matas; i el delegat del Rector per a la Política Lingüística, Joan Santanach, han mantengut una reunió amb Carles Duarte, president de la Institució Moll; Maria-Pilar Perea, vicepresidenta de la Institució i directora de la digitalització del Diccionari; i Antoni Mir, secretari de l’entitat, que els han presentat el projecte de nova digitalització.

Per a Duarte, l’acord amb la UB és «una nova fita per projectar el Diccionari català-valencià-balear cap al futur».