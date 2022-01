Els Premis Ciutat de Palma s'atorgaran aquest dijous en el Teatre Principal

Els Premis Ciutat de Palma 2021 s’atorgaran aquest dijous en una gala a partir de les 19.00 hores.

Cort ha indicat que la gala s’adentrarà en un viatge a través del mar i la seva relació amb Palma i els seus habitants.

A través de quatre colors (verd, vermell, blau i groc), l’Ajuntament cerca simbolitzar l’ecologia, la crisi humanitària, la vida artística i la relació perpètua amb l’Illa.

La gala, la direcció de la qual serà a càrrec de la Perifèrica Produccions, serà presentada per la periodista Mar Puigserver i la música en directe serà del guitarrista i compositor Jaume Tugores, acompanyat pel saxofonista David González.

Durant l’espectacle es projectaran animacions de dibuixos de Pere Joan i imatges reals, però carregades de poesia i del mar. A més, hi haurà un vídeo final on un pop amb 11 tentacles (un per cada premi) cobrarà vida.

Per la seva banda, el Casal Solleric inaugurarà l’exposició dels treballs dels finalistes del Premi Ciutat de Palma Antoni Gelabert d’Arts Visuals a partir de les 20.30 hores.

Des de l’Ajuntament han recordat que aquesta edició ha destacat per l’increment de treballs que s’han presentat en les categories d’arts visuals i audiovisuals. En el primer cas, s’ha arribat a una xifra històrica amb 580 participants que han presentat 1.325 projectes.

Pel que fa als audiovisuals, enguany s’han presentat 27 curtmetratges ii llargmetratges, 12 més que els 15 de 2020. En total 888 autors o participants han presentat 1.688 obres en els Projectes Ciutat de Palma 2021. En l’àmbit literari, s’han presentat 76 novel·les i 136 poemaris. Pel que fa a la investigació, opten al premi 12 treballs.