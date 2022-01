Neix 'Somhi Menorca', una plataforma audiovisual de Km0

Acaba de constituir-se 'Somhi Menorca', una nova plataforma audiovisual de Km0. A la seva plana web s'hi podrà trobar els millors continguts «sobre l'illa, per a l'illa i creats per menorquins».

Així, s'hi podran trobar música, esports, cultura, transmissions en directe i cada vegada «més propostes atractives per donar a conèixer al món el talent i la societat menorquina. Perquè és en allò més proper on trobem la nostra essència».

En aquest sentit, els seus creadors han explicat que «si alguna cosa caracteritza la societat del segle XXI és la immediatesa. Els avenços tecnològics de les darreres dècades han accelerat la transmissió de la informació i han aparegut nous mitjans i canals pels quals difondre continguts».

En aquest sentit, segons han explicat, «és essencial tenir capacitat per fer arribar els missatges i continguts a l'audiència desitjada de la manera més ràpida possible i en un format adient per a cada canal. No només perquè la tecnologia ho permet sinó també perquè és el que la societat reclama».

Així, el projecte de 'Somhi Menorca' «neix per donar resposta a la nova realitat i aglutinar en una sola plataforma tot el contingut, actualment dispers, que elaboren i creen els menorquins. Posem en valor el talent insular».