El cicle retROCKspectiva 2022 enceta la programació aquest diumenge amb la música brasilera com a protagonista

El cicle retROCKspectiva 2022 iniciarà la seva programació diumenge, 9 de gener, amb la projecció de Caetano Veloso y Gilberto Gil: dos amigos, un siglo de música (Teatre Municipal Catalina Valls, 18.00 h), una reunió històrica d’aquests dos músics brasilers per a celebrar el 50è aniversari de les seves carreres.

Els escenaris que acolliran aquest cicle seran el Teatre Municipal Catalina Valls, la Fundació Pilar i Joan Miró i el Teatre Municipal Mar i Terra. En total, s’oferiran vuit projeccions i dues taules rodones fins al 30 de gener. L’objectiu d’aquest cicle, el qual programa l’àrea de Cultura l’Ajuntament de Palma, és divulgar la història de la música pop-rock.

El documental Marianne y Leonard: palabras de amor es podrà veure l’11 de gener (Teatre Municipal Catalina Valls, 20.00 h). Aquest film relata la història d’amor entre el músic canadenc Leonard Cohen i la seva musa noruega Marianne Ihlen, la qual va començar a l’illa grega d’Hydra l’any 1960.

Us + Them, la pel·lícula del cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, es projectarà el 13 de gener (Fundació Pilar i Joan Miró, 20.00 h), i el 16 de gener serà el torn de 20.000 días en la Tierra (Teatre Municipal Catalina Valls, 18.00 h), un documental sobre la vida de Nick Cave que ofereix un retrat íntim del seu procés artístic.

La pel·lícula Ha nacido una estrella, dirigida per Bradley Cooper, es podrà veure el 18 de gener (Teatre Municipal Catalina Valls, 20.00 h) i després, el 23 de gener, es projectarà el documental Totally Stripped, en memòria del bateria de The Rolling Stones, Charlie Watss, que va morir el 24 d’agost del 2021. Aquest film segueix la banda britànica en 1995, mentre gravava i interpretava versions reduïdes de les seves cançons clàssiques a Tokio, Lisboa, Amsterdam, París i Londres. Per acabar les projeccions, el 25 de gener serà el torn de Norah Jones Live Ar Ronnies Scott’s (Teatre Municipal Catalina Valls, 20.00 h).

Quant a les dues xerrades-concert, la primera serà The Smiths, mite o llegenda, la banda que va canviar la història del pop als 80’s i es farà el 28 de gener (Teatre Municipal Mar i Terra, 19.00 h). El grup Model Slaves protagonitzarà l’actuació en homenatge als britànics. RetROCKspectiva acabarà el 30 de gener amb la xerrada Història dels inicis de les grans bandes de heavy metal i un homenatge a Black Sabbath a càrrec de War Pigs.

Les entrades a les projeccions i les xerrades seran gratuïtes fins a completar l’aforament màxim.