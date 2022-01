La Institució Francesc de Borja Moll participa en l'homenatge a Manuel Sanchis Guarner

La Institució Francesc de Borja Moll, depositari del llegat del Diccionari català-valencià-balear, participa a l’exposició virtual que la Biblioteca d’Humanitats de la Universitat de València va a dedicar a Manuel Sanchis Guarner, referent essencial del treball per la llengua i la cultura al País Valencià i que va a col·laborar al llarg de setze anys, del 1943 al 1959, en el treball del Diccionari, de la culminació del qual, el 1962, es compleixen 60 anys aquest 2022 que acaba de començar.

L’exposició en homenatge a Sanchis Guarner acompanya un simposi dedicat a la seva vida i obra, organitzat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i que es durà a terme els pròxims 11 i 12 de febrer. Una de les taules, la dedicada als estudis lingüístics, serà presidida per Nicolau Dols, recentment elegit com a president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), essent el primer mallorquí en aquest càrrec des d’Antoni Maria Alcover -creador del Diccionari amb Francesc de Borja Moll-, el 1911.

Francesc de Borja Moll va intercedir en favor de Sanchis Guarner, quan aquest va ser processat pel franquisme per la seva pertinença a l’exèrcit de la República, i en ser excarcerat li oferí de fer feina amb ell a la revisió de les cèdules de paraules i expressions recopilades per Alcover, amb destinació al Diccionari. A més, l’intel·lectual valencià va publicar a l’editorial Moll -ara Nova Editorial Moll- els estudis Els poetes romàntics de Mallorca i Els poetes insulars de postguerra.

L’objectiu de la Institució Moll per al 2022 és que cap localitat del País Valencià, ni de la resta de l’àmbit lingüístic català, quedi sense qualque recordatori perdurable de la tasca realitzada per Alcover i Moll, gràcies als seus constants viatges per tots els territoris, per la qual cosa fa una crida a tots els municipis i entitats a celebrar, amb activitats, homenatges i la instal·lació de plaques, dedicació de carrers o equipaments i d’altres elements commemoratius, l’Any del Diccionari.